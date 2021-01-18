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Лавров: Вашингтон использовал пандемию в своей внешней политике
18.01.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Некоторые наши коллеги западные, прежде всего США и ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию (с пандемией - Sputnik) для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий с введением ограничительных односторонних рестрикций, ну и других формах вмешательств во внутренние дела многих стран, в том числе и нашего ближайшего соседа - Беларуси", - сказал Лавров на
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В конце декабря прошлого года США
Ранее российский министр отмечал, что Вашингтон
Он добавил, что такая внешняя политика Штатов обернулась тяжелыми последствиями для стран Ближнего Востока и их населения.
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США вместе со своими союзниками пытались использовать пандемию в личных целях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Подробности – смотрите на видео.
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