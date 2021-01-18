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Лавров: Вашингтон использовал пандемию в своей внешней политике

18.01.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Некоторые наши коллеги западные, прежде всего США и ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию (с пандемией - Sputnik) для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий с введением ограничительных односторонних рестрикций, ну и других формах вмешательств во внутренние дела многих стран, в том числе и нашего ближайшего соседа - Беларуси", - сказал Лавров на ежегодной пресс-конференции в понедельник.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В конце декабря прошлого года США ввели санкции против ряда белорусских чиновников и силовиков. До этого сенат одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси и включил его в проект бюджета на 2021 год. Согласно документу, ограничения могут быть введены не только против членов ЦИК и белорусских чиновников, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан, "принимавших значительное участие в преследовании СМИ".

Ранее российский министр отмечал, что Вашингтон ведет себя "как слон в посудной лавке" касаемо ситуации на Ближнем Востоке. По словам главы МИД РФ, США пытаются разрушить Сирийскую Арабскую республику.

Он добавил, что такая внешняя политика Штатов обернулась тяжелыми последствиями для стран Ближнего Востока и их населения.

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США вместе со своими союзниками пытались использовать пандемию в личных целях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Подробности – смотрите на видео.
 
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