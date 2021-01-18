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Главный судебный исполнитель Беларуси: вводится институт стажировки судебных исполнителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разрешить спор без суда. Изменения в законодательстве Беларуси позволят более широко использовать медиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение о ее применении теперь является поводом для приостановления исполнительного производства. Также при заключении между конфликтующими сторонами определенных соглашений в случае взыскания обязательного сбора его размер будет уменьшен вдвое.
Дмитрий Коваленко, главный судебный исполнитель Беларуси:
Также, напомним, в нашей стране вступила в силу Сингапурская конвенция о медиации. В соответствии с ней проведена корректировка национального законодательства.
Международные медиативные соглашения в странах-участницах Сингапурской конвенции теперь могут быть исполнены в принудительном порядке. Белорусской стороной она была подписана еще в августе. Наша страна пятая в мире, где положения конвенции обязательны.
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Новости Беларуси. Разрешить спор без суда. Изменения в законодательстве Беларуси позволят более широко использовать медиацию, сообщили в программе Новости «24...
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