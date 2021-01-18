Virgin Orbit успешно вывела на орбиту Земли ракету-носитель. Помог Boeing 747

Источник материала: Tut.by

Virgin Orbit впервые провела успешный орбитальный запуск ракеты LauncherOne из-под крыла самолета Boeing 747. Об этом gbitn techcrunch.com .



Фото: Virgin Orbit

Virgin Orbit, входящей в Virgin Group, владеет британский миллиардер Ричард Брэнсон. Основное предприятие компании находится в Лонг-Бич. Разработки системы воздушного старта начались еще в 2015 году.

Нынешний запуск, произошедший 17 января, является первой успешной демонстрацией возможности проведения воздушного старта, при котором ракета запускается с самолета-носителя Boeing 747 (его назвали Cosmic Girl). Кроме самой ракеты LauncherOne на орбиту планеты вывели десяток спутников NASA.

Об успешном запуске Virgin Orbit поделилась в Twitter . Подобный запуск пытались провести в мае прошлого года, но тогда мероприятие закончилось неудачей. Ресурс vc.ru пишет, что ракета отделилась от самолета, но через девять секунд после запуска двигатель отключился из-за поломки в системе подачи топлива.

В Naked Science добавляют: в основе всей концепции — схема запуска, которую называют «воздушным стартом». При ее использовании ракета должна стартовать не со стационарного космодрома, а с борта самолета-носителя, находящегося в небе. Такая схема позволяет не зависеть от условий космодрома. С другой стороны, в таком случае имеются и свои недостатки. В частности, ограничена масса полезной нагрузки.