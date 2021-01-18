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Virgin Orbit успешно вывела на орбиту Земли ракету-носитель. Помог Boeing 747
Источник материала: Tut.by
Virgin Orbit впервые провела успешный орбитальный запуск ракеты LauncherOne из-под крыла самолета Boeing 747. Об этом gbitn
Virgin Orbit, входящей в Virgin Group, владеет британский миллиардер Ричард Брэнсон. Основное предприятие компании находится в Лонг-Бич. Разработки системы воздушного старта начались еще в 2015 году.
Нынешний запуск, произошедший 17 января, является первой успешной демонстрацией возможности проведения воздушного старта, при котором ракета запускается с самолета-носителя Boeing 747 (его назвали Cosmic Girl). Кроме самой ракеты LauncherOne на орбиту планеты вывели десяток спутников NASA.
Об успешном запуске Virgin Orbit поделилась в
В
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Virgin Orbit, входящей в Virgin Group, владеет британский миллиардер Ричард Брэнсон.
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