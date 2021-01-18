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ТСН: Белорусские власти приглашают на свою границу пограничников ФСБ РФ

18.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ТСН: Белорусские власти приглашают на свою границу пограничников ФСБ РФ

  • 18.01.2021, 15:25
ТСН: Белорусские власти приглашают на свою границу пограничников ФСБ РФ

«Совместные посты» могут появиться на границе с Украиной.

В секретном письме, которое направили в Москву силовые структуры из Минска, и который эксклюзивно оказался в распоряжении украинского издания "ТСН", россиянам предлагают "создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения совместных задач". Поэтому общий с нами границу планируют завести пограничные подразделения российской ФСБ .

Восток, Юг, а теперь еще и на Северо-Запад — так постепенно окружает Украины недружественные границы. Здесь, в точке, где сходятся краями Украина, Россия и Беларусь, до сих пор стоит памятник славянской дружбе — "Три сестры". Сегодня он выглядит, как издевательство. А документ, найденный украинскими спецслужбами, доказывает: у нас официально добавляется еще тысяча километров противостояния с врагом.

Это перехваченное письмо главного белорусского пограничника Анатолия Лаппа своему российскому коллеге, первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешов. В нем российским силовикам предлагается создать постоянные разведочные посты вдоль всей украинского-белорусской границы. Эти объекты в письме называются совместными постами радиоэлектронной и технической разведки. На них будут работать российская разведывательная техника и российские силовики. "Мы принимаем контрразведывательные мероприятия, понимаем, что может быть создан союз и совместные Вооруженные Силы или Вооруженные Силы под единым командованием", — заявляет командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.

Письмо с приглашением российских ФСБшников на украинскую границу датировано 17 декабря прошлого года. Именно с этого времени на тихих белорусских заставах началась суета. "На активных направлениях они несут службу более интенсивно. Последнее время мы наблюдаем чаще ними несения службы, и пешим образом, и в ночное время, и с использованием техники", — добавляет начальник отдела инспекторов пограничной службы "Задериевка" Олег Омельчишин.

Если разведывательные посты создадут, россияне, как на ладони, видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир — от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи. "Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", — убеждает командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.

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Теги: Минск
 
 
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«Совместные посты» могут появиться на границе с Украиной.
 
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