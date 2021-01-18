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Юлия Навальная: Все обязательно будет хорошо

18.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Юлия Навальная: Все обязательно будет хорошо

  • 18.01.2021, 15:18
Юлия Навальная: Все обязательно будет хорошо
фото: Инстаграм Юлии Навальной

Трогательный пост жены супруги российского оппозиционера.

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия опубликовала трогательный пост в Instagram.

- Леша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим.

И теперь я могу сказать то же самое, и возможно, ты даже успеешь это прочитать, в отличие от прошлого раза: нет вещи, с которой бы мы не справились.

Все обязательно будет хорошо!

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Трогательный пост жены супруги российского оппозиционера.
 
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