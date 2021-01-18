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Юлия Навальная: Все обязательно будет хорошо
Источник материала: Хартия'97
Юлия Навальная: Все обязательно будет хорошо
Трогательный пост жены супруги российского оппозиционера.
Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия опубликовала трогательный пост в Instagram.
- Леша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим.
И теперь я могу сказать то же самое, и возможно, ты даже успеешь это прочитать, в отличие от прошлого раза: нет вещи, с которой бы мы не справились.
Все обязательно будет хорошо!
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Трогательный пост жены супруги российского оппозиционера.
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