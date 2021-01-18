Источник материала: Хартия'97

Александр Гутор наконец получил пиво от Лионеля Месси 3 18.01.2021, 15:07

Фото: instagram.com/hutar

Белорусский вратарь поздравил аргентинского футболиста с рекордом.

Белорусский голкипер солигорского "Шахтера" Александр Гутор получил пиво от одного из лучших футболистов всех времен нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, пишет "Прессбол" .

Под конец 2020 года Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. В активе знаменитого бразильца 643 гола за "Сантос", у Лео в декабре стало 644.

Компания Budweiser решила по такому случаю отправить по бутылке пива каждому вратарю, пропускавшему от форварда "Барселоны". Всего напиток получили 160 вратарей, в том числе Гутор.

Легендарного футболиста с великим достижением! За твое здоровье, Лео Месси! — написал Гутор в Инстаграме.



Фото: instagram.com/hutar



Фото: instagram.com/hutar

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