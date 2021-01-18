Источник материала: Хартия'97

Politico: Ноутбук спикера Палаты представителей могли украсть для передачи России 2 18.01.2021, 14:47

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Иллюстрационное фото

appleinsider.ru

Дело расследует ФБР.

ФБР расследует доказательства того, что женщина, вошедшая в Капитолий 6 января, украла ноутбук или жесткий диск из офиса спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, и намеревалась продать его Службе внешней разведки России, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на журнал Politico.

Ранее сообщалось, что ФБР изучает иностранный след при штурме Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Странное утверждение, которое, как подчеркнуло ФБР, еще расследуется, попало в описание уголовного дела против Райли Джун Вильямс, женщины из Пенсильвании, которую заметили на записях у офиса Пелоси во время штурма Капитолия 6 января.

Отмечается, что пока неизвестно, удалось ли ФБР задержать женщину.

Похоже, что Вильямс сбежала. По словам местных сотрудников правоохранительных органов в Харрисбурге, мать разыскиваемой заявила, что Вильямс упаковала сумку и ушла из дома, сказала матери, что она уедет на пару недель. Вильямс, как утверждается, не рассказала матери никакой информации о том, куда она собиралась уехать.

Согласно показаниям под присягой, свидетель, беседовавший с властями, утверждал, что видел видео, на котором Вильямс "забирает ноутбук или жесткий диск из офиса спикера Пелоси". Свидетель номер 1 заявил, что “Вильямс хотела отправить компьютерное устройство другу в России, который затем планировал продать устройство службе внешней разведки России", - отметил агент. "По словам [свидетеля 1], передача компьютерного устройства в Россию по неизвестным причинам провалилась, и у Вильямс до сих пор есть компьютерное устройство или она уже уничтожила его".

"Это дело остается под следствием", - сказал агент.

Сейчас Вильямс предъявлены обвинения в проникновении в здание с ограниченным доступом и нарушении общественного порядка за ее действия внутри Капитолия.

Агент, ведущий это дело, также беседовал с сотрудниками правоохранительных органов в Харрисбурге, которые недавно общались с родителями Вильямс. Мать Вильямс 11 января подала заявление о подозрительных лицах против человека, которого ФБР назвало "свидетель 1". Этот свидетель описан как бывший романтический партнер подозреваемой.

Пока присутствовали местные офицеры, мать Вильямс позвонила ей по видеосвязи, и офицеры видели, что она была одета в коричневую куртку, которая соответствовала той, в которой ее заметили на видео, сделанных во время беспорядков 6 января.

Офицеры из Харрисбурга также поговорили с отцом Вильямс, который сказал, что он поехал с ней в Вашингтон на акции протеста, но они разошлись на день, пока она была с друзьями, после чего они вместе вернулись домой.

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