Источник материала: UDF



Леонид Судаленко. Фото из социальных сетей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле задержан один из самых известных беларусских правозащитников Леонид Судаленко Обстоятельства и подробности задержания выясняются.

Об этом сообщил активист. Сейчас Судаленко находится в Следственном комитете.Обстоятельства и подробности задержания выясняются.Напомним, шестого января в общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится в том числе и офис «Гомельская весны», прошел обыск, который длился более 9,5 часов.Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП, затем отпустили. Также обыск провели в его доме.Официально обыски проходили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено против активистаза якобы угрозу прокурору (ст. 366 УК РБ).