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В Гомеле задержан один из самых известных беларусских правозащитников Леонид Судаленко

18.01.2021 15:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гомеле задержан один из самых известных беларусских правозащитников Леонид Судаленко
Леонид Судаленко. Фото из социальных сетей
В Гомеле задержан правозащитник, председатель Гомельского отделения Правозащитного центра «Весна» Леонид Судаленко.

Об этом сообщил активист Василий Поляков. Сейчас Судаленко находится в Следственном комитете.

Обстоятельства и подробности задержания выясняются.

Напомним, шестого января в общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится в том числе и офис «Гомельская весны», прошел обыск, который длился более 9,5 часов.

Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП, затем отпустили. Также обыск провели в его доме.

Официально обыски проходили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено против активиста Владимира Непомнящих за якобы угрозу прокурору (ст. 366 УК РБ).
 
Теги: Гомель
 
 
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