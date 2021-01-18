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В Гомеле задержан один из самых известных беларусских правозащитников Леонид Судаленко
Источник материала: UDF
Леонид Судаленко. Фото из социальных сетей
Об этом сообщил активист Василий Поляков. Сейчас Судаленко находится в Следственном комитете.
Обстоятельства и подробности задержания выясняются.
Напомним, шестого января в общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится в том числе и офис «Гомельская весны», прошел обыск, который длился более 9,5 часов.
Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП, затем отпустили. Также обыск провели в его доме.
Официально обыски проходили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено против активиста Владимира Непомнящих за якобы угрозу прокурору (ст. 366 УК РБ).
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Обстоятельства и подробности задержания выясняются.
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