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Пласковицкий: Чиновники ненавидят Лукашенко

18.01.2021 15:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пласковицкий: Чиновники ненавидят Лукашенко
Фото: newsland.com
Экс-руководитель Главного государственно-правового управления администрации президента Беларуси Александр Пласковицкий озвучил прогноз относительно дальнейшего развития внутриполитической ситуации в республике.

С 1994 по 2000 год Александр Пласковицкий трудился в администрации президента Александра Лукашенко. После ухода с должности он остался в управлении республики и не присоединился к силам оппозиции. Комментируя перспективу дальнейшего развития событий, белорусский чиновник высказал мнение о том, что кто бы в результате ни победил в «драке» между Лукашенко и оппозицией, победителями будут объявлены чиновники.

По словам Пласковицкого, чиновничий аппарат РБ в настоящий момент занял выжидательную позицию.

«Они ненавидят Лукашенко, однако он почти не мешает им заниматься тем, чем они занимаются. Они находятся в ожидании возможности забрать плоды победы под видом, что всегда выступали против Лукашенко. Поэтому они объявят себя победителями данной авторитарной системы», - высказался Пласковицкий.


Он прогнозирует, что белорусские чиновники будут до последнего выжидать итогов противостояния Лукашенко с оппозицией – они уже не сомневаются, что нынешний правитель Беларуси обречен на проигрыш, в итоге плоды победы заберут себе, заявив, что всегда выступали против него.
 
 
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Кто выйдет победителем из конфликта Лукашенко и оппозиции?
 
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