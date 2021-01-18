Источник материала: UDF



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«Они ненавидят Лукашенко, однако он почти не мешает им заниматься тем, чем они занимаются. Они находятся в ожидании возможности забрать плоды победы под видом, что всегда выступали против Лукашенко. Поэтому они объявят себя победителями данной авторитарной системы», - высказался Пласковицкий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пласковицкий: Чиновники ненавидят Лукашенко Кто выйдет победителем из конфликта Лукашенко и оппозиции?

С 1994 по 2000 годтрудился в администрации президента. После ухода с должности он остался в управлении республики и не присоединился к силам оппозиции. Комментируя перспективу дальнейшего развития событий, белорусский чиновник высказал мнение о том, что кто бы в результате ни победил в «драке» между Лукашенко и оппозицией, победителями будут объявлены чиновники.По словам Пласковицкого, чиновничий аппарат РБ в настоящий момент занял выжидательную позицию.Он прогнозирует, что белорусские чиновники будут до последнего выжидать итогов противостояния Лукашенко с оппозицией – они уже не сомневаются, что нынешний правитель Беларуси обречен на проигрыш, в итоге плоды победы заберут себе, заявив, что всегда выступали против него.