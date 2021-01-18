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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-глава Нацбанка: «Плевать хотел Александр Григорьевич и на всю экономику, и инфляцию, и на валютный курс» Просто решение о включении печатного станка до сих пор не принято .

Настойчивые слухи о возможной отставке главы Нацбанкаходят достаточно давно. Но имеют ли они под собой почву?обратилась за комментариями к экс-председателю Нацбанка- Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур демонстрирует более рыночный подход к экономике, к управлению банками и кредитами, чем, например, новый председатель правления Белгазпромбанка- Зная Павла Каллаура, у меня возникают сомнения: а нужно ли его убирать с поста? Он послушный. Достижения, которые ему приписывают, одновременно и достижения Лукашенко. Последний осознал, что включение печатного станка ведет к крупным проблемам с инфляцией, с валютным курсом. Каллаур проводит политику Лукашенко. А чтобы сохранить ручное управление, чтобы сохранить неэффективные убыточные компании, и Каллаур вместе с Лукашенко включит печатный станок, если понадобится. Просто до сих пор не принято решение о включении печатного станка. Но если будет терять власть, плевать хотел Александр Григорьевич и на всю экономику, и инфляцию, и на валютный курс.- Думаю, что нет. Я близко с ним не знаком, не могу сказать точно. Но я не ожидаю радикальных шагов от Павла Каллаура. В бытность председателем Нацбанка у меня был один революционер – Сидоров, он мог, а другие мои заместители послушные.- Стабильный валютный курс: было два рубля за один доллар, стало два с половиной, но это можно считать достижением – с учетом состояния экономики, с учетом неэффективности госпредприятий, которые работают на склад, имеют серьезные убытки, у некоторых долги (задолженность по банковским ссудам) превышают все активы. Экономика стабильна, потому что находится на ручном управлении. Сейчас снова дана команда увеличивать директивное кредитование: по форме – это кредит, а в реальности – финансирование.- Я в последнее время поверил Лукашенко: ждал, что под давлением народа он уйдет (смеется).В мое время в Нацбанке было два революционера: Богданкевич и Сидоров. Думаю, в правительстве тоже есть революционеры, в МВД есть, в КГБ есть – надежда сохраняется, что внутренние силы, могут добиться перемен. Народ показал свою силу, но и в элите должны быть лидеры. По Нацбанку вижу, что там есть революционеры, но их недостаточно.