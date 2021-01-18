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Экс-глава Нацбанка: «Плевать хотел Александр Григорьевич и на всю экономику, и инфляцию, и на валютный курс»

18.01.2021 15:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-глава Нацбанка: «Плевать хотел Александр Григорьевич и на всю экономику, и инфляцию, и на валютный курс»
Иллюстративное фото
Экономика стабильна, потому что находится на ручном управлении.

Настойчивые слухи о возможной отставке главы Нацбанка Павла Каллаура ходят достаточно давно. Но имеют ли они под собой почву?

Беларуская праўда обратилась за комментариями к экс-председателю Нацбанка Станиславу Богданкевичу.

- Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур демонстрирует более рыночный подход к экономике, к управлению банками и кредитами, чем, например, новый председатель правления Белгазпромбанка Надежда Ермакова.

- Уже месяца два ходят слухи, что глава Нацбанка подал прошение об отставке, которая вот-вот может случиться.

- Зная Павла Каллаура, у меня возникают сомнения: а нужно ли его убирать с поста? Он послушный. Достижения, которые ему приписывают, одновременно и достижения Лукашенко. Последний осознал, что включение печатного станка ведет к крупным проблемам с инфляцией, с валютным курсом. Каллаур проводит политику Лукашенко. А чтобы сохранить ручное управление, чтобы сохранить неэффективные убыточные компании, и Каллаур вместе с Лукашенко включит печатный станок, если понадобится. Просто до сих пор не принято решение о включении печатного станка. Но если будет терять власть, плевать хотел Александр Григорьевич и на всю экономику, и инфляцию, и на валютный курс.

- Может, до вас доходила информация: действительно ли Каллаур подавал прошение об отставке?

- Думаю, что нет. Я близко с ним не знаком, не могу сказать точно. Но я не ожидаю радикальных шагов от Павла Каллаура. В бытность председателем Нацбанка у меня был один революционер – Сидоров, он мог, а другие мои заместители послушные.

- С какими достижениями Нацбанк вошел в новый год?

- Стабильный валютный курс: было два рубля за один доллар, стало два с половиной, но это можно считать достижением – с учетом состояния экономики, с учетом неэффективности госпредприятий, которые работают на склад, имеют серьезные убытки, у некоторых долги (задолженность по банковским ссудам) превышают все активы. Экономика стабильна, потому что находится на ручном управлении. Сейчас снова дана команда увеличивать директивное кредитование: по форме – это кредит, а в реальности – финансирование.

- Ждать добровольной отставки Каллаура не приходится?

- Я в последнее время поверил Лукашенко: ждал, что под давлением народа он уйдет (смеется).

В мое время в Нацбанке было два революционера: Богданкевич и Сидоров. Думаю, в правительстве тоже есть революционеры, в МВД есть, в КГБ есть – надежда сохраняется, что внутренние силы, могут добиться перемен. Народ показал свою силу, но и в элите должны быть лидеры. По Нацбанку вижу, что там есть революционеры, но их недостаточно.
 
 
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