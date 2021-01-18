﻿ Валерий Костка: Режим ложью разбудил народ, а теперь пугает. Уже не получится. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Валерий Костка: Режим ложью разбудил народ, а теперь пугает. Уже не получится

18.01.2021 15:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Валерий Костка: Режим ложью разбудил народ, а теперь пугает. Уже не получится
Марш свободы в Минске 16 августа 2020 года. Фото: Reuters
Боится не народ, боится сам режим, который страшилками о концлагерях и расстрелах пытается подавить собственный страх. А Кремль дистанцируется от политики безумия, проводимой беларуским режимом.

Подполковник КГБ в прошлом Валерий Костка прокомментировал Беларускай праўдзе аудиозапись о концлагерях и расстрелах.

- Власть занимается самогипнозом, убеждает себя, что является хозяевами жизни, в чем сильно ошибается.

Все звучащие угрозы – зеркальное отражение их подсознания: они боятся, поэтому пытаются запугивать, принимать ужесточающие «законы». Все решения принимаются в возбужденном эмоциональном состоянии, а когда кипят эмоции – разум спит. Власть не включает разум, а работает исключительно на эмоциях и инстинктах – это большая ошибка, это путь к погибели. Власть дважды взбудоражила народ своей ложью и неадекватным применением силы. Поэтому попытки запугать концлагерями, расстрелами, новым оружием вернутся бумерангом, запугать народ в такой массе уже невозможно, они сделали все, чтобы народ понял: нынешняя система власти народу не нужна. В этом стремлении беларуский народ поддержали и все демократические силы мира.

Правящий режим остался в одиночестве. И Россия, как я понял по звонку Медведева 4 января, старается отмежеваться от политики Лукашенко, потому что это политика безумия. И в этом безумии для России нет никакого смысла, у нее хватает своих проблем с Боингами, с Сирией, Арменией, Молдовой, с Казахстаном начинают закручивать гайки. Не зря Путин не разговаривает с Лукашенко больше двух месяцев, то один российский клерк, то второй позвонит и намекнет, но Лукашенко намеков не понимает. Лукашенко не видит ничего, кроме личной власти. Он ошибается.

Карпенков, вся верхушка силовых структур повязана с Лукашенко, поэтому будет держаться до последнего, а служащие рангом пониже будут постепенно сваливать, саботировать, болеть. Режим просто боится весны; запрещают бело-красно-белые флаги, сотнями возбуждают уголовные дела, людей бросают в тюрьму без всякого повода – чего вы так боитесь? А боятся того, что экономика рушится, денег нет, народ не верит и не боится. Боится не народ, а режим.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кремль дистанцируется от политики безумия, проводимой беларуским режимом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина хотел помочь жене и вымыл кисти для макияжа. Это было ошибкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by