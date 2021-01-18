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Марш свободы в Минске 16 августа 2020 года. Фото: Reuters

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Валерий Костка: Режим ложью разбудил народ, а теперь пугает. Уже не получится Кремль дистанцируется от политики безумия, проводимой беларуским режимом.

Подполковник КГБ в прошломпрокомментировалаудиозапись о концлагерях и расстрелах.- Власть занимается самогипнозом, убеждает себя, что является хозяевами жизни, в чем сильно ошибается.Все звучащие угрозы – зеркальное отражение их подсознания: они боятся, поэтому пытаются запугивать, принимать ужесточающие «законы». Все решения принимаются в возбужденном эмоциональном состоянии, а когда кипят эмоции – разум спит. Власть не включает разум, а работает исключительно на эмоциях и инстинктах – это большая ошибка, это путь к погибели. Власть дважды взбудоражила народ своей ложью и неадекватным применением силы. Поэтому попытки запугать концлагерями, расстрелами, новым оружием вернутся бумерангом, запугать народ в такой массе уже невозможно, они сделали все, чтобы народ понял: нынешняя система власти народу не нужна. В этом стремлении беларуский народ поддержали и все демократические силы мира.Правящий режим остался в одиночестве. И Россия, как я понял по звонку Медведева 4 января, старается отмежеваться от политики Лукашенко, потому что это политика безумия. И в этом безумии для России нет никакого смысла, у нее хватает своих проблем с Боингами, с Сирией, Арменией, Молдовой, с Казахстаном начинают закручивать гайки. Не зря Путин не разговаривает с Лукашенко больше двух месяцев, то один российский клерк, то второй позвонит и намекнет, но Лукашенко намеков не понимает. Лукашенко не видит ничего, кроме личной власти. Он ошибается.Карпенков, вся верхушка силовых структур повязана с Лукашенко, поэтому будет держаться до последнего, а служащие рангом пониже будут постепенно сваливать, саботировать, болеть. Режим просто боится весны; запрещают бело-красно-белые флаги, сотнями возбуждают уголовные дела, людей бросают в тюрьму без всякого повода – чего вы так боитесь? А боятся того, что экономика рушится, денег нет, народ не верит и не боится. Боится не народ, а режим.