В Гродно начался суд над тремя фигурантами «дела Тихановского»

В Октябрьском районном суде Гродно 18 января начался процесс в отношении трех местных жителей — Дмитрия Фурманова, Евгения Розниченко и Владимира Книги — фигурантов «дела Тихановского».



Владимир Книга, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов (слева направо) перед началом процесса. Фото: Радыё Свабода.

Их обвиняют в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок», Розниченко и Книгу также обвиняют в «насилии над сотрудниками милиции».

Всех троих задержали вскоре после пикета 29 мая в Гродно, когда арестовали и известного видеоблогера Сергея Тихановского (автор youtube-канала «Страна для жизни»). Они находятся за решеткой более полугода.

Дмитрию Фурманову 35 лет. Его задержали неизвестные, утащили вместе со стулом из-за стола, когда он собирал подписи за Светлану Тихановскую на пикете 29 мая. Фурманов признан политзаключенным. Его мать и девушка в прошлом году держали голодовку 5 и 10 дней соответственно. Фурманов раньше работал инженером в государственной организации, затем учился на программиста, искал работу.

Евгению Розниченко 35 лет. По версии обвинения, он виновник падения милиционера на пикете 29 мая. Ранее он работал строителем в России. Розниченко задержали утром 30 июня. Политзаключенным не признан.

Владимиру Книге 39 лет. Его задержали в Гродно 4 июня. Политзаключенным его также не признали. Он был волонтером инициативной группы Тихановской. Ранее служил в ОМОНе. В 2012 году его признали виновным в превышении должностных полномочий. На сегодня судимость погашена. Женат, есть двое несовершеннолетних детей. В последнее время работал водителем.

В материалах дела фигурируют в качестве потерпевших четыре милиционера — Владимир Козловский, который падал на землю на Советской площади, Александр Хваленя, Рахунок и Будник.

Согласно государственному обвинению, Книгу, Розниченко и Фурманова обвиняют в призывах к нарушению порядка. «Информацию о нарушении порядка» распространяли Николай Статкевич, Павел Северинец и Сергей Тихановский. Также, согласно обвинению, Тихановский, Фурманов и другие заранее готовили незаконное массовое мероприятие во время разрешенного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую с использованием плакатов, без согласования с властями.

Милиционеры, которые следили за общественным порядком, прибыли на место событий по обращению граждан о том, что женщина пристает к Тихановскому, чтобы разобраться в обстоятельствах происходящего. Однако, говорится в материалах дела, он «демонстративно игнорировал обращение представителей власти». Когда его задерживали, Книга, Розниченко и другие препятствовали этому. Они, по данным следствия, несколько раз ударили милиционеров Козловского, Рахунка, Будника и Хваленю. Козловский упал на землю. Также они повредили двери служебного транспорта (ущерб составил более 230 рублей), куда хотели посадить Тихановского, а также помешали движению троллейбуса.

Все трое не признали себя виновными.

Всех троих уже привлекали к административной ответственности в июле прошлого года за те же события.