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Из-за аварии трубопровода в Степянке без отопления остались 23 жилых дома и детсад
Источник материала: Навiны
Авария на трубопроводе системы отопления произошло утром 18 января на улице Карвата в Минске.
Как отметил заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь, «по этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад».
«Сотрудники и спецтехника предприятия “Минсккоммунтеплосеть” сейчас работают над устранением повреждений. Сформированы аварийные бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после того, как трубопровод отремонтируют», — цитирует Лебедя телеграм-канал Мингорисполкома.
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Авария на трубопроводе системы отопления произошло утром 18 января на улице Карвата в Минске.
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