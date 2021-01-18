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Из-за аварии трубопровода в Степянке без отопления остались 23 жилых дома и детсад

18.01.2021 15:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Авария на трубопроводе системы отопления произошло утром 18 января на улице Карвата в Минске.

Из-за аварии трубопровода в Степянке без отопления остались 23 жилых дома и детсад
Фото @motolkohelp

Как отметил заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь, «по этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад».

«Сотрудники и спецтехника предприятия “Минсккоммунтеплосеть” сейчас работают над устранением повреждений. Сформированы аварийные бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после того, как трубопровод отремонтируют», — цитирует Лебедя телеграм-канал Мингорисполкома.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Авария на трубопроводе системы отопления произошло утром 18 января на улице Карвата в Минске.
 
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