Еврокомиссия: в ЕС не ведется торговля белорусской электроэнергией

В Европейском союзе не ведется торговля белорусской электроэнергией, заявил на минувшей неделе заместитель директора департамента по энергетике Еврокомиссии Массимо Гаррибба.





«С начала ноября любой коммерческий обмен электроэнергией [с Беларусью] прекращен в соответствии с общим соглашением стран — членов ЕС, — сказал он, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на балтийское информагентство BNS. — В настоящее время не ведется никакой коммерческой торговли электроэнергией из энергосистемы Беларуси с ЕС».

На заседании комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента Гаррибба заявил: несмотря на то что Латвия продолжает торговать электроэнергией с Россией, торговля белорусской электроэнергией (энергосистемы Беларуси и России связаны электрическим кольцом БРЭЛЛ) не ведется.

«Экспорт электричества из Беларуси остановлен с 3 ноября, — подчеркнул представитель Еврокомиссии. — Что не остановлено, так это поток электроэнергии из России через Латвию, и он продолжает идти — латвийский регулятор применяет систему сертификатов происхождения к электроэнергии, которая пересекает границу, чтобы гарантировать [отсутствие торговли электричеством из Беларуси]».

По словам Гарриббы, Еврокомиссия «активно участвует в продолжении странами Балтии дискуссий о трехсторонних действиях при торговле электроэнергией с третьими странами, то есть с Россией».

«Мы делаем все, что в наших силах, для обеспечения соответствия Беларуси и БелАЭС самым высоким международным стандартам безопасности. Однако я хочу подчеркнуть, что в конечном итоге ответственность ложится на оператора и на национального оператора, осуществляющего надзор (администрация БелАЭС и Госатомнадзор соответственно. — БелаПАН.)», — отметил он.

Представитель Еврокомиссии заявил, что Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) должна представить оценку стресс-тестов и ситуации с безопасностью. Он уточнил, что это «планируется сделать до коммерческого запуска БелАЭС, который может состояться в марте». В феврале миссия ENSREG намерена посетить станцию.

«В целом процесс пересмотра очень продвинулся, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы ENSREG завершит и обнародует выводы экспертов, включая и высокоприоритетные вопросы безопасности», — заявил Гаррибба.

11 января министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сообщил, что в конце января — начале февраля должен появиться согласованный литовскими ведомствами план действий по абсолютной блокировке поступления электричества с БелАЭС. «Госсовет по регулированию энергетики дал понять, что электричество, которое сегодня поступает в Литву, идет из Беларуси — торгуется на Рижской фондовой бирже, — сказал он. — Последние две недели мы работаем с техническими данными — по электроснабжению и физическим потокам [электроэнергии]. Мы проанализировали ситуацию не только в Литве, но и в Беларуси, различные операции белорусских электростанций, моменты их отключения, потоки в Литву, Беларусь, страны Балтии. Могу сказать, что эти данные <…> показывают, что электроэнергия с БелАЭС поступает в Литву, продается, и мы ее потребляем».

«Факт остается фактом: латвийцы торгуют белорусской электроэнергией», — подчеркнул Крейвис.

13 января правительство Литвы приняло решение о формировании комиссии, которая займется в том числе вопросом абсолютной блокировки поступления в ЕС генерируемой на белорусской станции электроэнергии.

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