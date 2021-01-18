Мэтт Дэймон присоединился к составу «Тор: Любовь и гром»

Источник материала: Onliner

Если Криса Хемсворта, Кристиана Бейла, Натали Портман и Криса Прэтта в звездном составе будущего блокбастера «Тор: Любовь и гром» вам было недостаточно, то в этот супергеройский фильм добавили еще щепотку звездности. К актерскому составу присоединяется Мэтт Дэймон, который уже приехал в Австралию и проведет там перед началом съемок две недели в карантине.

— Я так рад, что я и моя семья сможем называть Австралию своим домом в течение следующих нескольких месяцев, — сказал Дэймон в заявлении для местной прессы. — Австралийские съемочные группы известны своим профессионализмом во всем мире, и мне будет очень приятно работать с ними. 14 дней карантина того стоят.

«Тор: Любовь и гром» — это часть четвертой фазы киношной вселенной Marvel. Предполагается, что премьера фильма состоится 6 мая 2022 года.