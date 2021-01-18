ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Степянке водитель сбил ребенка, который вышел из автобуса и побежал через дорогу

18.01.2021 15:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ сообщили о ДТП, которое случилось в Степянке. Пострадал 9-летний мальчик, его сбил водитель автомобиля Chrysler. Ребенок госпитализирован, предварительно у него диагностирована черепно-мозговая травма легкой степени.

— По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Chrysler, двигаясь по улице Карвата со стороны улицы Геологической в направлении улицы Лесопарковой, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который вышел из автобуса и побежал через проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Татьяна Сподабаева.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости переходить проезжую часть только в установленных местах. При любых обстоятельствах, готовясь перейти дорогу, нужно остановиться и посмотреть по сторонам.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ сообщили о ДТП, которое случилось в Степянке. Пострадал 9-летний мальчик, его сбил водитель автомобиля Chrysler. Ребенок госпитализирован, предварительно у него...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-глава Нацбанка: «Плевать хотел Александр Григорьевич и на всю экономику, и инфляцию, и на валютный курс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by