В Степянке водитель сбил ребенка, который вышел из автобуса и побежал через дорогу

Источник материала: Onliner

В ГАИ сообщили о ДТП, которое случилось в Степянке. Пострадал 9-летний мальчик, его сбил водитель автомобиля Chrysler. Ребенок госпитализирован, предварительно у него диагностирована черепно-мозговая травма легкой степени.

— По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Chrysler, двигаясь по улице Карвата со стороны улицы Геологической в направлении улицы Лесопарковой, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который вышел из автобуса и побежал через проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Татьяна Сподабаева.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости переходить проезжую часть только в установленных местах. При любых обстоятельствах, готовясь перейти дорогу, нужно остановиться и посмотреть по сторонам.