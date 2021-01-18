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Валютные и рублевые вклады тают. Сколько денег белорусы «вынесли» из банков за 2020 год

18.01.2021 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжается отток средств с банковских вкладов — как рублевых, так и валютных. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о широкой денежной массе на начало этого года.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Объем рублевых депозитов на 1 января этого года составил 4 миллиарда 532,6 миллиона рублей, следует из данных Нацбанка. Эта сумма на 2,4 миллиона меньше, чем месяцем ранее. Если сравнивать с 1 января 2020 года, то рублевые депозиты белорусов «усохли» на 598,8 миллиона рублей.

Общая сумма валютных депозитов физлиц на 1 января составила 4 миллиарда 639,7 миллиона долларов — на 28,7 миллиона долларов меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с началом прошлого года сумма сократилась на 1 миллиард 576,6 миллиона долларов.

В целом широкая денежная масса, включающая в себя средства людей и предприятий на счетах в банках, а также наличные деньги в обращении, за 2020 год выросла на 2,29 миллиарда белорусских рублей. На 1 января 2021 года она составила 50,801 миллиарда рублей.

В сравнении с декабрем прошлого года широкая денежная масса на начало января выросла на 1,455 миллиарда, или 2,95%. До этого с начала осени 2019 года показатель постоянно падал. За сентябрь он упал на 1,8%, за октябрь — на 2,02%, за ноябрь — на 0,1%.

Декабрьский рост широкой денежной массы оказался максимальным за последние 9 месяцев. Его превысил мартовский — за первый месяц весны объем увеличился на 8,75%, и широкая денежная масса составила на 1 апреля 52,63 миллиарда рублей.

Наличные деньги в обороте за последний месяц прошлого года увеличились на 109 миллионов рублей — до 4,12 миллиарда. Если сравнивать показатель на 1 января 2021 года с данными за прошлый год, то количество наличности выросло на 415,7 миллиона рублей, или на 11,2%.

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В Беларуси продолжается отток средств с банковских вкладов - как рублевых, так и валютных. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о широкой денежной массе на...
 
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