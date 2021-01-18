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Навальный: «Как будто уголовно-процессуальный кодекс демонстративно разорвали и выкинули на помойку»

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Суд на оппозиционером в России. Найдите отличия.

Навальный: «Как будто уголовно-процессуальный кодекс демонстративно разорвали и выкинули на помойку»

Суд об избрании меры пресечения оппозиционеру Алексею Навальному по неизвестным причинам проходит в полицейском участке в городе Химки. Об этом сообщил в Twitter адвокат политика Вадим Кобзев. По его словам, ФСИН требует заключения Навального под стражу.

— Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатом. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то сидят в зале. Называется это все открытое заседание Химкинского суда, на котором рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции.

Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили и не дали никакой повестки? — возмущается Навальный на видео, которое выложила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навальный: «Как будто уголовно-процессуальный кодекс демонстративно разорвали и выкинули на помойку»

Сам Навальный расценил все происходящее как «наивысшей степени беззаконие».

— Я много видел насмешек над правосудием, но это как будто демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс. То, что происходит здесь, это невозможно, это просто какое-то наивысшей степени беззаконие! Никак иначе я это назвать не могу, — заявил Алексей Навальный.

 
 
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