Прокопьев: «С той стороны сигналы уже поступают»

Источник материала: Салiдарнасць

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90% силовиков хотят перемен, и для победы нам придется договориться с этими людьми.





— Я считаю, что мы упустили силовиков, мы с ними не поработали. Поймите, это совершенно другая субкультура и психология. Тем не менее я берусь констатировать очень непопулярную мысль. Нам придется часть силовиков спасти, ту часть, которая чрезвычайно недовольна тем, что произошло. Возьмусь утверждать, что 90% силовиков хотят перемен. Как они представляют себе перемены, это второй вопрос и с этим придется работать.

У нас нет никакого шанса победить, если мы не пожмем руку людям, которые кажутся нам непримиримыми врагами. Часть из них заслуживает, чтобы стать нашими союзниками. Они готовы, —заявил член НАУ Вадим Прокопьев в эфире « Маланка Медиа».

Он привел пример того, что даже в печально известном подразделении ГУБОПиК есть сотрудники, которые не выполняют преступные приказы.

— По моим представлениям, только 3% сотрудников органов, возможно, являются классическими ябатьками. По моим данным, даже в бывшем подразделении Карпенкова ГУБОПиК во время акции на Немиге были люди, которые, представьте себе, вели себя по принципу «итальянской забастовкой». Там у них были распределены точки, и, несмотря на то, что они изображали сплоченность, они по своим собственным соображениям не выходили и не жестили.

Поэтому нам нужно найти союзников на той стороне, они там есть, они попали в такую ситуацию, когда вынуждены были защищаться. В этой субкультуре быть диссидентом чрезвычайно сложно. Мы не сможем найти массовых примеров поведения подполковника из Лиды Юрия Махнача. Это золотой человек, у которого стальная воля и невероятные убеждения, он рискнул всем, и даже благополучием семьи.

С остальными придется работать, разумеется, разделяя их на конкретных садистов и преступников и на тех, которые хотят перемен, но мы до них не достучались, — убежден член НАУ.

Он рассказал, почему не стоит ждать массовых увольнений сотрудников силовых структур и как может произойти взаимодействие противоборствующих сторон.

— Я знаю, что уволилось 24% сотрудников ОМОН. Но наши союзники не только они. Я знаю, что идет новый набор и, по некоторым данным, количество ОМОНа хотят увеличить. Но поймите, люди в XXI веке не смогут жить в информационном вакууме. Даже новые люди, которые придут работать в ОМОН вместо уволившихся, они уже мыслят по-другому.

Кроме того, зимний спад протестной активности — это в том числе и время для осмысления. У всех этих бойцов обязательно произойдет похмелье, будет рефлексия. Пока они бегут, у них пока стадия отрицания, хотя у некоторых уже все-таки стадия привыкания к мысли о том, что же случилось. Эта стадия чрезвычайно важна, в этот момент мы можем рассчитывать, что у них проснется чувство справедливости.

У Лукашенко не получится зомбировать их бесконечно, бесконечно держать их в казармах, не получится делать так, чтобы они не снимали балаклавы. Правда просочится через их родных и родственников, когда они придут домой. Им придется задавать себе неудобные вопросы.

Еще очень важный момент: они знают, что он (Лукашенко) сфальсифицировал выборы. Но не надо ждать от них массового выхода из системы. Некоторые выйдут, конечно, но массового исхода оттуда не будет. Да и, в общем-то, это нам не нужно.

Поверьте, они испытывают очень известные чувства, тогда они сплотились на адреналине и ощущали своих, как в волчьей стае, но теперь похмелье неизбежно.

Уверяю вас, мы увидим сигнал с той стороны и такие сигналы уже поступают, — сообщил Прокопьев.

Он уверен, что вскоре Лукашенко не сможет опираться и на другие структуры, которые сегодня насильно наделили карательными функциями.

— Все эти люди, которых власти привлекают сейчас к карательным функциям, коммунальники, МЧС, тоже живут не в вакууме, в наше время невозможно ничего скрыть. Такого упрямства и такого массового неприятия режима не было в новейшей белорусской истории никогда. Дайте и им время. Эти люди, возможно, не станут в нашу колонну, но то, что они не разделяют принципы действующей власти, мы знаем, и увидим сигнал об этом.

Возможно, эти люди, которые снимают БЧБ-флаги, срезают ленточки и охотятся на водоемах за незарегистрированной символикой, никогда не задумывались про такие вещи, как сменяемость власти, разделение властей, почему соседние страны живут значительно лучше, — объяснил Вадим Прокопьев.

Тем не менее, он подчеркнул, что избежать наказания тем, кто совершал преступления, не удастся.

— Я хорошо знаю Николая Карпенкова. Так получилось, что мы закончили одно суворовское училище и общались. Разумеется, я еще до результатов фоноскопической экспертизы могу подтвердить, что на той аудиозаписи голос Николая Николаевича , его манера речи и некоторые обороты мне очень знакомы.

Что касается жуткого содержания этой речи, любопытно то, что за исключением свойств травматического пистолета, все остальные сообщения он принес прямо с «высокого совещания».

Разумеется, мы доживем до того дня, когда увидим их на скамье подсудимых. В XXI веке очень не много мест, куда можно сбежать, — отметил Прокопьев.

Для того, чтобы не упустить преступников после смены власти, специалисты уже сейчас изучают опыт других стран.

— Существует достаточное количество наших сторонников в силовых органах, которые не должны допустить после победы бегства, ухода от ответственности этих людей, хоть многие и будут пытаться.

Но даже, если какое-то время кто-то будет в бегах, его все равно найдут. Специалисты изучают опыт бархатных революций, чтобы не допустить их ошибок. Но та часть силового блока, которая уже за нас, вряд ли это допустит, потому что у них такое же чувство справедливости, как и у нас всех, — заверил Прокопьев.