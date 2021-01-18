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В Гомеле снова задержали правозащитника Леонида Судаленко

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Он в Следственном комитете.

О задержании Леонида Судаленко сообщает правозащитный центр Вясна. Обстоятельства и подробности задержания неизвестны.

В Гомеле снова задержали правозащитника Леонида Судаленко

Фото TUT.BY

Не исключено, что задержание связано с уголовным делом, возбужденным ранее против активиста Владимира Непомнящика якобы за угрозы прокурору (статья 366 Уголовного кодекса Беларуси).

Отметим, что Леонида Судаленко уже задерживали по данному делу. 5 января в офисе и его доме провели обыск. Он проходил 11 часов. Самого правозащитника увезли в РОВД, однако после допроса отпустили.

— Силовиков не интересовало что-то запрещенное, как оружие или наркотики. Их интересовала информация, носители информации и банковские карточки, — рассказывал тогда в интервью «Cалідарнасці» Леонид Судаленко. — Из чего мы сделали вывод, что «дело Непомнящих» явилось предлогом для того, чтобы войти якобы на законных основаниях. Допустим, какое отношение к оскорблению прокурора имеют мои личные банковские карточки? В них не написано, какими словами мог выражаться Непомнящий.

По словам Леонида Судаленко, ничего противоправного он не совершал и ему бояться нечего.

— Если мне что-то предъявят, это будет просто «от лукавого», — подчеркнул правозащитник.

 
 
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