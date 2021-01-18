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В Гомеле снова задержали правозащитника Леонида Судаленко
18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Он в Следственном комитете.
О задержании Леонида Судаленко сообщает
Фото TUT.BY
Не исключено, что задержание связано с уголовным делом, возбужденным ранее против активиста Владимира Непомнящика якобы за угрозы прокурору (статья 366 Уголовного кодекса Беларуси).
Отметим, что Леонида Судаленко уже задерживали по данному делу. 5 января в офисе и его доме провели обыск. Он проходил 11 часов. Самого правозащитника увезли в РОВД, однако после допроса отпустили.
— Силовиков не интересовало что-то запрещенное, как оружие или наркотики. Их интересовала информация, носители информации и банковские карточки, —
По словам Леонида Судаленко, ничего противоправного он не совершал и ему бояться нечего.
— Если мне что-то предъявят, это будет просто «от лукавого», — подчеркнул правозащитник.
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Он в Следственном комитете.
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