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"Шахтер" все-таки улетел на сбор в ОАЭ

18.01.2021 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее сообщалось, что АБФФ и Минспорта требуют от клубов запретить зарубежные сборы.





Чемпион Беларуси "Шахтер" отправился на первый заграничный сбор. Ближайшие недели солигорский клуб проведет в Дубае (ОАЭ).

К тренировкам в Дубае команда Романа Григорчука приступит во вторник, 19 января, — информирует группа "Шахтера" ВКонтакте.

Программа спаррингов на данный момент выглядит так:

21.01.2021 — "Динамо" (Киев)
24.01.2021 — "Зенит" (Санкт-Петербург)
26.01.2021 — "Лива" (ОАЭ, Д2)
27.01.2021 — "Краснодар"
31.01.2021 — "Рига"
06.02.2021 — "Спартак" (Москва)
 
 
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Ранее сообщалось, что АБФФ и Минспорта требуют от клубов запретить зарубежные сборы.
 
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