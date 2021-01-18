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КГБ передал дело Виктора Бабарико в Генпрокуратуру
Источник материала: Партизан
КГБ передал в Генпрокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", в том числе и незаконно незарегистрированного кандидатом в президенты экс-главы банка Виктора Бабарико.
Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела.
Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил.
Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, в том числе Бабарико, находятся под стражей, один – под домашним арестом, сообщает пресс-служба КГБ.
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КГБ передал в Генпрокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", в том числе и незаконно незарегистрированного...
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