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КГБ передал дело Виктора Бабарико в Генпрокуратуру

18.01.2021 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КГБ передал в Генпрокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", в том числе и незаконно незарегистрированного кандидатом в президенты экс-главы банка Виктора Бабарико.



Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. 

Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил.

Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, в том числе Бабарико, находятся под стражей, один – под домашним арестом, сообщает пресс-служба КГБ.

 
 
 
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КГБ передал в Генпрокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", в том числе и незаконно незарегистрированного...
 
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