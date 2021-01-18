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Видеофакт: в Степянке прорвало трубопровод – дороги залило кипятком
18.01.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В минском районе Степянка большое ЧП. На улице Корвата прорвало трубопровод. По этой сети отопление подают в 23 жилых домах и детский сад. Некоторые жители района жалуются на то, что тепло в квартирах стало пропадать.
Коммунальные службы экстренно ремонтируют трубопровод. Задействовано несколько бригад.
"Сформированы аварийные бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после того, как трубопровод отремонтируют. Коммунальные службы нацелены на то, чтобы выполнить необходимые работы быстрее", - сообщил заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.
Водителям нужно быть осторожными при движении по улице Корвата. Как сообщают очевидцы, улица залита горячей водой, видимость из-за пара ограничена.
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ЧП произошло на улице Корвата. Местные жители пишут, что у некоторых уже остывают батареи. Смотрите на видео, что происходит на месте прорыва трубы.
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