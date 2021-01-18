Видеофакт: в Степянке прорвало трубопровод – дороги залило кипятком

Источник материала: Sputnik Беларусь

В минском районе Степянка большое ЧП. На улице Корвата прорвало трубопровод. По этой сети отопление подают в 23 жилых домах и детский сад. Некоторые жители района жалуются на то, что тепло в квартирах стало пропадать.

Коммунальные службы экстренно ремонтируют трубопровод. Задействовано несколько бригад.

"Сформированы аварийные бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после того, как трубопровод отремонтируют. Коммунальные службы нацелены на то, чтобы выполнить необходимые работы быстрее", - сообщил заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.

Водителям нужно быть осторожными при движении по улице Корвата. Как сообщают очевидцы, улица залита горячей водой, видимость из-за пара ограничена.