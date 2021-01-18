Наливайко: рост налогов для IT-сектора – вопрос социальной справедливости

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Наливайко: повышение налогов для IT сектора - вопрос социальной справедливости

Общая налоговая нагрузка в Беларуси в 2021 году не увеличится, а новых налогов в ближайшее время не появится, заявил глава Министерства по налогам и сборам Сергей Наливайко. По его словам, одним из приоритетов работы Министерства станет комфорт для клиентов путем общения с ними через электронные сервисы.

"Задолженность, недопоступление в бюджет от действующих предприятий у нас традиционно невысокие, не превышают 0,5 пункта. По оценке международных экспертов, это одна из самых низких задолженностей в мире. Сумма поступлений превысила 27 млрд рублей. Традиционно более 70% бюджета формируется поступлениями от налоговой службы. Были деструктивные призывы к неуплате налогов. Так вот, поступлений во втором полугодии на 13% больше чем в первом", – отметил Наливайко.

Отдельно министр коснулся и вопросов налогообложения IT-сектора. По его словам, выравнены ставки подоходного налога не для резидентов "Великого камня", а для тех, кто работает у этих резидентов. То есть для физических лиц.

"Мы привели в соответствие цифры работника сельского хозяйства, промышленности, бюджетной сферы и вот этой категории работников. Это не те цифры, которые влияют на бюджет и его состояние, здесь важны вопросы социальной справедливости и социальной ответственности", – резюмировал министр.

Фрагмент интервью главы Министерства по налогам и сборам Сергея Наливайко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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