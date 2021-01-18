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Где можно будет окунуться в Витебской области на Крещение
18.01.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 18 янв – Sputnik. Витебское областное управление МЧС опубликовало список мест определенных для купания во время Крещения Господня.
Всего в Витебской области будет 37 официальных купелей.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На всех купелях будут дежурить спасатели, всего будет задействовано несколько десятков сотрудников МЧС и 21 единица техники", - сообщили Sputnik в Витебском областном управлении МЧС.
Кроме спасателей за безопасностью окунающихся будут следить медики, сотрудники милиции и представители ОСВОД.
Купели организованы в Витебском районе:
Витебск: закрытый святой источник (искусственная бетонная купальня по ул. 39-й Армии).
Витебский район: купель возле оздоровительного лагеря "Дружба", озеро "Бернское" в деревне Лужесно, купель возле "Храма Вознесения Господня" (вне акватории реки Западная Двина), озеро Новкинское по улице Сметанина, 1 в агрогородке Новка, река Коптянка по улице Школьная в агрогородке Копти.
Новополоцк: озеро Люхово на территории воднолыжной базы учреждения "СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова", микрорайон Боровуха, озеро Велье по улице Набережной.
Бешенковичский район: пруд возле ЦРБ, Витебское шоссе, район станции ОСВОД, г.п.Бешенковичи.
Браславский район: озеро Дривяты, спасательная станция Браславского ОСВОДа, Браслав.
Верхнедвинский район: купель, Верхнедвинск.
© Photo : Telegram / Минск. Официально
Глубокский район: озеро Беглец и Мушкат, Глубокое.
Городокский район: криница по улице К.Маркса, Городок.
Докшицкий район: городское озеро по улице Советская, Докшицы, пруд по улице Советской, Бегомль, купель в деревне Буй.
Дубровенский район: Крыница в урочище "Киреевская роща", в районе деревни Лопыри.
Лепельский район: озеро Святое по улице Веры Маргевич, Лепель.
Лиозненский район: водоем по улице Курортной г.п.Лиозно, купель в деревне Добромысли.
Миорский район: озеро Обстерно, деревня Мурашки (детский санаторий "Росинка"), Источник Святого Иоанна Крестителя, деревня Скривцы.
Оршанский район: река Днепр, Орша, источник Св. мученика Пателеймона в деревне Лютинцы, река Адров, Барань.
Поставский район: территория ОСВОД, улица Гагарина, Поставы.
Россонский район: родник "Серебрянка" в сельсовете Клястицы.
Сенненский район: городская купель по улице Карла Маркса, Сенно, купель в деревне Рябцево.
© Sputnik / Виктор Толочко
Толочинский район: закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в Скрипутево), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в агрогородке Серкавицы), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня агрогородка Друцк вблизи замкового комплекса), закрытый святой источник (искусственная купальня на территории Свято Покровского женского монастыря Толочина).
Ушачский район: озеро Должина, ДУП санаторий "Лесные Озера".
Чашникский район: озеро Лукомльское, городской пляж район станции ОСВОД, Новолукомль.
Шумилинский район: озеро Лесковическое (центральный пляж) деревня Лесковичи, озеро Cвятое (около святого колодца) в деревне Победа.
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На всех официальных купелях будут дежурить сотрудники МЧС, медики, кроме того порядок там будут обеспечивать сотрудники милиции.
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