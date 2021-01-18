Где можно будет окунуться в Витебской области на Крещение

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 18 янв – Sputnik. Витебское областное управление МЧС опубликовало список мест определенных для купания во время Крещения Господня.

Всего в Витебской области будет 37 официальных купелей.

"На всех купелях будут дежурить спасатели, всего будет задействовано несколько десятков сотрудников МЧС и 21 единица техники", - сообщили Sputnik в Витебском областном управлении МЧС.

Кроме спасателей за безопасностью окунающихся будут следить медики, сотрудники милиции и представители ОСВОД.

Купели организованы в Витебском районе:

Витебск: закрытый святой источник (искусственная бетонная купальня по ул. 39-й Армии).

Витебский район: купель возле оздоровительного лагеря "Дружба", озеро "Бернское" в деревне Лужесно, купель возле "Храма Вознесения Господня" (вне акватории реки Западная Двина), озеро Новкинское по улице Сметанина, 1 в агрогородке Новка, река Коптянка по улице Школьная в агрогородке Копти.

Новополоцк: озеро Люхово на территории воднолыжной базы учреждения "СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова", микрорайон Боровуха, озеро Велье по улице Набережной.

Бешенковичский район: пруд возле ЦРБ, Витебское шоссе, район станции ОСВОД, г.п.Бешенковичи.

Браславский район: озеро Дривяты, спасательная станция Браславского ОСВОДа, Браслав.

Верхнедвинский район: купель, Верхнедвинск.

Глубокский район: озеро Беглец и Мушкат, Глубокое.

Городокский район: криница по улице К.Маркса, Городок.

Докшицкий район: городское озеро по улице Советская, Докшицы, пруд по улице Советской, Бегомль, купель в деревне Буй.

Дубровенский район: Крыница в урочище "Киреевская роща", в районе деревни Лопыри.

Лепельский район: озеро Святое по улице Веры Маргевич, Лепель.

Лиозненский район: водоем по улице Курортной г.п.Лиозно, купель в деревне Добромысли.

Миорский район: озеро Обстерно, деревня Мурашки (детский санаторий "Росинка"), Источник Святого Иоанна Крестителя, деревня Скривцы.

Оршанский район: река Днепр, Орша, источник Св. мученика Пателеймона в деревне Лютинцы, река Адров, Барань.

Поставский район: территория ОСВОД, улица Гагарина, Поставы.

Россонский район: родник "Серебрянка" в сельсовете Клястицы.

Сенненский район: городская купель по улице Карла Маркса, Сенно, купель в деревне Рябцево.

Толочинский район: закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в Скрипутево), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в агрогородке Серкавицы), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня агрогородка Друцк вблизи замкового комплекса), закрытый святой источник (искусственная купальня на территории Свято Покровского женского монастыря Толочина).

Ушачский район: озеро Должина, ДУП санаторий "Лесные Озера".

Чашникский район: озеро Лукомльское, городской пляж район станции ОСВОД, Новолукомль.

Шумилинский район: озеро Лесковическое (центральный пляж) деревня Лесковичи, озеро Cвятое (около святого колодца) в деревне Победа.