ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Где можно будет окунуться в Витебской области на Крещение

18.01.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 18 янв – Sputnik. Витебское областное управление МЧС опубликовало список мест определенных для купания во время Крещения Господня.

Всего в Витебской области будет 37 официальных купелей.

© Sputnik / Виктор Толочко
Встречают Крещение: в православных храмах Беларуси уже освятили воду

"На всех купелях будут дежурить спасатели, всего будет задействовано несколько десятков сотрудников МЧС и 21 единица техники", - сообщили Sputnik в Витебском областном управлении МЧС.

Кроме спасателей за безопасностью окунающихся будут следить медики, сотрудники милиции и представители ОСВОД.

Купели организованы в Витебском районе:

Витебск: закрытый святой источник (искусственная бетонная купальня по ул. 39-й Армии).

Витебский район: купель возле оздоровительного лагеря "Дружба", озеро "Бернское" в деревне Лужесно, купель возле "Храма Вознесения Господня" (вне акватории реки Западная Двина), озеро Новкинское по улице Сметанина, 1 в агрогородке Новка, река Коптянка по улице Школьная в агрогородке Копти.

Новополоцк: озеро Люхово на территории воднолыжной базы учреждения "СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова", микрорайон Боровуха, озеро Велье по улице Набережной.

Бешенковичский район: пруд возле ЦРБ, Витебское шоссе, район станции ОСВОД, г.п.Бешенковичи.

Браславский район: озеро Дривяты, спасательная станция Браславского ОСВОДа, Браслав.

Верхнедвинский район: купель, Верхнедвинск.

© Photo : Telegram / Минск. Официально
С мобильными банями и глинтвейном: крещенские купания начались в Минске

Глубокский район: озеро Беглец и Мушкат, Глубокое.

Городокский район: криница по улице К.Маркса, Городок.

Докшицкий район: городское озеро по улице Советская, Докшицы, пруд по улице Советской, Бегомль, купель в деревне Буй.

Дубровенский район: Крыница в урочище "Киреевская роща", в районе деревни Лопыри.

Лепельский район: озеро Святое по улице Веры Маргевич, Лепель.

Лиозненский район: водоем по улице Курортной г.п.Лиозно, купель в деревне Добромысли.

Миорский район: озеро Обстерно, деревня Мурашки (детский санаторий "Росинка"), Источник Святого Иоанна Крестителя, деревня Скривцы.

Оршанский район: река Днепр, Орша, источник Св. мученика Пателеймона в деревне Лютинцы, река Адров, Барань.

Поставский район: территория ОСВОД, улица Гагарина, Поставы.

Россонский район: родник "Серебрянка" в сельсовете Клястицы. 

Сенненский район: городская купель по улице Карла Маркса, Сенно, купель в деревне Рябцево.

© Sputnik / Виктор Толочко
С фотозонами и подсветкой: в Минске оборудуют крещенские купели

Толочинский район: закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в Скрипутево), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в агрогородке Серкавицы), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня агрогородка Друцк вблизи замкового комплекса), закрытый святой источник (искусственная купальня на территории Свято Покровского женского монастыря Толочина).

Ушачский район: озеро Должина, ДУП санаторий "Лесные Озера".

Чашникский район: озеро Лукомльское, городской пляж район станции ОСВОД, Новолукомль.

Шумилинский район: озеро Лесковическое (центральный пляж) деревня Лесковичи, озеро Cвятое (около святого колодца) в деревне Победа.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На всех официальных купелях будут дежурить сотрудники МЧС, медики, кроме того порядок там будут обеспечивать сотрудники милиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
КДБ перадаў крымінальную справу топ-мэнэджэраў «Белгазпрамбанку» у Генпракуратуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by