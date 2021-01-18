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Выход запрещен: сын Бари Алибасова насильно запер его в квартире

18.01.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский продюсер Бари Алибасов снова взволновал общественность: с инициативы собственного сына, артист оказался в заточении в личных апартаментах.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Экс-супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной находится под наблюдением охраны. Об этом рассказали источники из окружения актрисы. Со слов адвоката Шукшиной, в назначенный для съемок день дверь оказалась заперта, а Алибасов не поднимал телефон. Все это заставило близких заволноваться.

Юрист Юлия Вербицая подтвердила, что музыканта запер в квартире его собственный сын Бари Алибасов-младший: таким образом наследник решил взять под контроль жизнь родителя.

Пиар-агент продюсера "На-На" рассказал, что Алибасова-старшего удерживают в квартире насильно: охрана забрала телефон у артиста и никого не пускает внутрь. Но больше всего представителя беспокоит здоровье Алибасова, которому может понадобиться медицинская помощь.

Также агент рассказал, что сын Алибасова пытался выманить у него деньги отца, но ни одна попытка пока не увенчалась успехом. Продюсер заранее предупредил пиарщика, что финансы должны быть переданы лишь ему.

Напомним, что развод Алибасова и Шукшиной состоялся в конце 2020 года. Со слов источников семьи, брак разрушила квартира.

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Близкие продюсера группы "На-На" опасаются за его психическое состояние. Из-за своего наследника артист оказался в полной изоляции от внешнего мира.
 
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