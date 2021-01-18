Как бездомные переживают мороз - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Павел живет в центре Минска – только дома у него здесь нет. В эти сильные морозы ночует он у теплотрассы. Говорит: снизу трубы греют, сверху чем-то накрылся – и нормально.

"С начала?" – спрашивает мужчина, когда мы спрашиваем о его истории. И мы попросили рассказать с начала.

Павел – сирота, жил в интернате в Радошковичах и Воложине. Закончил ПТУ, по направлению после училища поехал работать в Дзержинск.

"Там фирма развалилась – ну и все, поехал на Минск. Где живу, там и работаю. Летом, осенью – на стройке, зимой – вот сейчас здесь", - рассказывает Павел.

Из документов у него сохранился только паспорт. Диплом и трудовую книжку Павел потерял годы назад, когда ездил на заработки в Москву.

В зимние морозы согревают трубы теплотрассы и небольшой плед. Раньше удавалось ночевать на вокзале, сейчас для этого нужно купить билет. И все равно милиция будит каждый час.

"Вы здесь один живете?" – спрашиваем.

"Да, один вчера подходил, но что-то не появился, может, милиция забрала", - говорит Павел.

Помощь бездомным

Для бездомного зимние морозы опасны. Чтобы оказать людям первую помощь, город патрулируют волонтеры Белорусского Красного Креста. С собой у волонтеров – варежки, носки, кашне, несколько термосов с горячим чаем, печенье.

Могут оказать первую помощь при обморожениях, а еще каждому бездомному рассказывают: можно обратиться в районное отделение Белорусского Красного Креста. Там выдадут и одежду, и продуктовый, и гигиенический наборы.

Сейчас открыты все территориальные офисы Белорусского Красного Креста – в Минске их девять. Если у вас есть теплая одежда, которой вы хотите поделиться с людьми, оставшимися в морозы на улице – приносите их в местные отделения организации.

Узнать адреса районных организаций можно здесь .

Павлу волонтеры выдали шарфик, варежки, одеяльце, пригласили прийти за теплой одеждой, налили горячего чая.

В прошлый раз Павел ел сутки назад. Вспоминает, что "молодежь" покупала ему бургер. Да и в целом признает, что белорусы отзывчивые, не отказываются не только дать денег на продукты, но иногда и сами идут в магазин и приносят еды.

В эти сильные морозы особенно важно не дать себе пройти мимо человека, рассказывает официальный представитель Белорусского Красного Креста Виталий Дембовский.

"Если человек лежит на земле – это не норма. Если вы умеете оказывать первую помощь, окажите. Но нужно обязательно вызвать медиков и находиться до прибытия медиков с этим человеком. До их прибытия состояние человека может ухудшиться, а может и улучшиться – благодаря тем манипуляциям, которые вы провели", - рассказывает Дембовский.

Как стать волонтером Красного креста?

В подобных рейдах участвует "элита" волонтерского движения.

"Каждый волонтер должен знать принципы Белорусского Красного Креста и обладать определенными навыками, нужно пройти серьезную подготовку. Речь идет и об онлайн-обучении, и обучении на месте. Одного желания быть волонтером недостаточно. Но есть много задач, которые не требуют специальной подготовки", - рассказывает Дембовский.

Так, например, накануне новогодних праздников Белорусский Красный Крест организовывал "Елку желаний". Для детей, чьи семьи находятся в трудной ситуации, помогали не просто собирать подарки, но и буквально исполнить их мечты.

"Мы собрали около десяти тысяч желаний детей со всей республики. Кто-то просил новую пару обуви, курточку, а кто-то - наушники, наборы для творчества или планшет. В торговых центрах стояли елочки, а на них были написаны имена конкретных детей и их просьбы", - поясняют в Белорусском Красном Кресте.

И к сортировке подарков привлекали волонтеров-спринтеров, которые готовы помочь с конкретным делом в свое свободное время.

А как волонтеры помогали бездомным в январские морозы, смотрите на видео Sputnik.