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Как бездомные переживают мороз - видео
18.01.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Павел живет в центре Минска – только дома у него здесь нет. В эти сильные морозы ночует он у теплотрассы. Говорит: снизу трубы греют, сверху чем-то накрылся – и нормально.
© Photo : Красный Крест / Дмитрий Рачковский
"С начала?" – спрашивает мужчина, когда мы спрашиваем о его истории. И мы попросили рассказать с начала.
Павел – сирота, жил в интернате в Радошковичах и Воложине. Закончил ПТУ, по направлению после училища поехал работать в Дзержинск.
"Там фирма развалилась – ну и все, поехал на Минск. Где живу, там и работаю. Летом, осенью – на стройке, зимой – вот сейчас здесь", - рассказывает Павел.
Из документов у него сохранился только паспорт. Диплом и трудовую книжку Павел потерял годы назад, когда ездил на заработки в Москву.
В зимние морозы согревают трубы теплотрассы и небольшой плед. Раньше удавалось ночевать на вокзале, сейчас для этого нужно купить билет. И все равно милиция будит каждый час.
"Вы здесь один живете?" – спрашиваем.
"Да, один вчера подходил, но что-то не появился, может, милиция забрала", - говорит Павел.
Помощь бездомным
© Sputnik / Виктор Толочко
Могут оказать первую помощь при обморожениях, а еще каждому бездомному рассказывают: можно обратиться в районное отделение Белорусского Красного Креста. Там выдадут и одежду, и продуктовый, и гигиенический наборы.
Сейчас открыты все территориальные офисы Белорусского Красного Креста – в Минске их девять. Если у вас есть теплая одежда, которой вы хотите поделиться с людьми, оставшимися в морозы на улице – приносите их в местные отделения организации.
Узнать адреса районных организаций можно
Павлу волонтеры выдали шарфик, варежки, одеяльце, пригласили прийти за теплой одеждой, налили горячего чая.
В прошлый раз Павел ел сутки назад. Вспоминает, что "молодежь" покупала ему бургер. Да и в целом признает, что белорусы отзывчивые, не отказываются не только дать денег на продукты, но иногда и сами идут в магазин и приносят еды.
В эти сильные морозы особенно важно не дать себе пройти мимо человека, рассказывает официальный представитель Белорусского Красного Креста Виталий Дембовский.
"Если человек лежит на земле – это не норма. Если вы умеете оказывать первую помощь, окажите. Но нужно обязательно вызвать медиков и находиться до прибытия медиков с этим человеком. До их прибытия состояние человека может ухудшиться, а может и улучшиться – благодаря тем манипуляциям, которые вы провели", - рассказывает Дембовский.
Как стать волонтером Красного креста?
"Каждый волонтер должен знать принципы Белорусского Красного Креста и обладать определенными навыками, нужно пройти серьезную подготовку. Речь идет и об онлайн-обучении, и обучении на месте. Одного желания быть волонтером недостаточно. Но есть много задач, которые не требуют специальной подготовки", - рассказывает Дембовский.
Так, например, накануне новогодних праздников Белорусский Красный Крест организовывал "Елку желаний". Для детей, чьи семьи находятся в трудной ситуации, помогали не просто собирать подарки, но и буквально исполнить их мечты.
"Мы собрали около десяти тысяч желаний детей со всей республики. Кто-то просил новую пару обуви, курточку, а кто-то - наушники, наборы для творчества или планшет. В торговых центрах стояли елочки, а на них были написаны имена конкретных детей и их просьбы", - поясняют в Белорусском Красном Кресте.
И к сортировке подарков привлекали волонтеров-спринтеров, которые готовы помочь с конкретным делом в свое свободное время.
А как волонтеры помогали бездомным в январские морозы, смотрите на видео Sputnik.
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Волонтеры белорусского Красного Креста патрулируют город, чтобы помочь людям, у которых нет дома. Пледы, шарфы, печенье и горячий чай в термосах – с таким запасом...
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