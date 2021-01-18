Погода в СНГ: в Беларусь пришли крещенские морозы, в Казахстане бушует вьюга

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Настоящие Крещенские морозы пришли в Беларусь. Этой ночью столбики термометров во многих районах опустились до минус 29. Рекорд для нынешней зимы. Сейчас в Минске минус 20. В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности. Синоптики говорят, это пик январского похолодания. Благодаря таким низким температурам белорусы увидели красивое природное явление – ледяные иглы. Мельчайшие кристаллы льда, которые держатся в воздухе. Днем они сверкают в лучах солнца, а ночью переливаются в свете луны и фонарей.

Казахстан

Во власти январской вьюги оказались девять регионов Казахстана. Там объявлено штормовое предупреждение. Непогода бушует в Костанайской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. На юге на заснеженной трассе Сарыозек-Коктал застряли несколько десятков машин. 80 человек пришлось эвакуировать. После проведения спасательной операции дорогу закрыли. А жителей Алматы январь удивляет весенним теплом. Уже несколько дней в городе столбики термометров достигают отметки в плюс 10 градусов.

Таджикистан

Весенняя погода в январе. Плюс 20 и без осадков сегодня в столице Таджикистана – Душанбе. На деревьях того и гляди начнут распускаться почки. А вот Горно-Бадахшанская автономная область остается во власти морозов. Там минус 32. Комитет по чрезвычайным ситуациям предупреждает водителей о гололеде и опасности схода лавин на перевалах.

Кыргызстан

Репетиция весны и в столице Кыргызстана. Днем воздух в Бишкеке прогреется до плюс 13 градусов. Но в горах по-прежнему держатся минусовые значения. На Орто-Токойском водохранилище лед настолько крепкий, что по нему можно безопасно кататься на коньках. Один из местных жителей даже снял об этом красивый ролик. Главная героиня – профессиональная фигуристка Карина Ураимова.