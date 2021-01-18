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«Нужно обязательно защищать руки». Как гулять, когда на улице -20?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Крещение и крещенские морозы, как в книжках. На этих выходных – заветный минус. Тем не менее в такой мороз стоит ли с детками выходить на улицу? Об этом в студии «
Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:
Илона Волынец, ведущая:
Ольга Мельченко:
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Новости Беларуси. Крещение и крещенские морозы, как в книжках. На этих выходных – заветный минус. Тем не менее в такой мороз стоит ли с детками выходить на улицу? Об...
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