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«Порядка 230 происшествий в столице». Как начался 2021 год для сотрудников МЧС?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что стоит вспомнить перед окунанием, а также инструкция от спасателей – как правильно вести себя на сильном морозе и чем может быть полезно мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Об этом и многом другом в преддверии Дня спасателей поговорим с нашими гостями. В студии «
Илона Волынец, ведущая:
Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:
Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС:
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Новости Беларуси. Что стоит вспомнить перед окунанием, а также инструкция от спасателей – как правильно вести себя на сильном морозе и чем может быть полезно...
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