ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах

18.01.2021 15:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают 18 января Крещенский сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день предваряет один из главных христианских праздников – Богоявление Господне.  

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах

Крещенский сочельник – это первый постный день после Рождества. Сегодня верующие едят только сочиво – кашу из злаков. В этот день во всех православных храмах проводят чин освящения воды. Считается, что она обладает особой силой. Святую воду принято пить, окроплять ею себя и свои дома. Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах.  

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах

Нужно водичку пить натощак утром, помолиться.  

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах

Для меня как верующего это прекрасно. Добра, мира и всего хорошего для белорусского народа.  

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах

Это водичка, которая исцеляет нас от прежде всего духовных болезней, помогает нам молиться, никого не осуждать, никого не разбирать, а за всех просить Господа, чтобы всех спас Господь, помиловал всех. Она, когда мы согрешаем, помогает нам понять и исцеляет тело и прежде всего душу.  

«Исцеляет тело и прежде всего душу». Крещенскую воду в Минске можно будет набрать в 40 храмах

Все большее распространение получает традиция окунаться в прорубь. Несмотря на расхожие мнения, церковь настаивает: купание в Крещение не очищает нас от грехов. Вместе с тем по всей стране будет обустроено около 100 купелей. Все они – в зоне действия спасательных станций. Предусмотрены пункты обогрева и палатки для переодевания. Правда, на этот счет звучит немало предостережений. Окунание в лютый мороз противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и детям.

Люди в материале: Екатерина Забенько

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают 18 января Крещенский сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день предваряет один из главных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли заработать на коллекционировании? Мнение белорусов, которые собирают необычные вещи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by