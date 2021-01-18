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Honda готовит смену поколений кроссовера HR-V

18.01.2021 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Honda подтвердили информацию о том, что в феврале будет представлен «паркетник» HR-V нового поколения, который придет на смену нынешней модели, продающейся с 2014 года.


Сегодня Honda поделилась парочкой тизеров новинки, а до этого шпионы уже не раз выслеживали закамуфлированные прототипы HR-V нового поколения на испытаниях. Кроссовер со сменой поколения получит приставку e: HEV в обозначении, что прямо намекает на электрификацию машины — в Европе компактный «паркетник» Honda будет продаваться только с гибридной установкой. Подробностей о ней пока нет, но не исключено, что она перекочует на младший кроссовер с модели CR-V — это означает 184-сильный электродвигатель и двухлитровый бензиновый мотор (145 л.с.), который при помощи сцепления подключается к передним колесам через бесступенчатую трансмиссию.


Ожидается, что новый HR-V станет просторнее нынешней модели и получит более эффектную внешность с увеличенным наклоном заднего стекла. Все подробности о новинке станут известны 18 февраля, когда состоится полноценная премьера.

 
 
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В Honda подтвердили информацию о том, что в феврале будет представлен «паркетник» HR-V нового поколения, который придет на смену нынешней модели, продающейся с 2014 года.
 
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