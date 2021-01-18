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У берёзовского оппозиционного депутата сгорел дом
Источник материала: Партизан
Известный депутат сельсовета из деревни Кабаки Берёзовского района Валерий Билибуха лишился крыши над головой
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На пожаре никто не пострадал, по словам Валерия Билибухи от хаты осталась коробка. Валерий не связывает причины с криминалом, говорит, растопил печь и отъехал ненадолго. Вернулся – дом горел.
У Валерия Билибухи был не богатый, но аккуратный деревянный дом в деревне Кабаки. Сам он работает лесником.
Валерий Билибуха известен как единственный оппозиционный депутат сельских советов в Беларуси. В 2018 году на своем участке он был повторно избран в депутаты.
О нём много писала пресса, так как депутат не отсиживался, а часто выступал с инициативами в решении тех или иных местных проблем – то запрет на содержание свиней во время африканской чумы, то дороги, то запрет на купание, то качество воды в селе. Он часто собирал подписи и многие из этих проблем впоследствии решались. Пользуется уважением не только в деревнях, где избран депутатом, но и среди жителей Берёзовского района и за его границами.
Недавно в доме Валерия Билибухи проходил обыск. Милиция искала, мог ли быть он причастен к разрисовыванию дома сотрудника милиции. В итоге исследование на полиграфе подтвердило, что Валерий Билибуха к этому не имеет отношение.
Во время обыска с его дома сняли бело-красно-белый флаг, который висел над ним с лета.
В ближайшее время будет организован сбор средств в помощь Валерию Билибухе.
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Известный депутат сельсовета из деревни Кабаки Берёзовского района Валерий Билибуха лишился крыши над головой
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