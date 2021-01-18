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Не на тех нарвались: ФИФА отклонила все претензии АБФФ к Шкурину

18.01.2021 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно Tribuna.com, ФИФА отклонила все претензии АБФФ к нападающему ЦСКА Илье Шкурину.



Ранее сообщалось, что АБФФ направляла в Дисциплинарный комитет УЕФА запрос, в котором просила применить санкции к Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.

Напомним, 15 августа Шкурин заявил, что отказывается играть за сборную при режиме Лукашенко. 

В декабре футболист подписал письмо за честные выборы и против насилия. После чего был исключен из сборной Беларуси и лишен льготы по отсрочке от армии.

Председатель АБФФ Владимир Базанов заявлял, что Шкурин не имел права отказаться приезжать в сборную.
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, ФИФА отклонила все претензии АБФФ к нападающему ЦСКА Илье Шкурину.
 
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