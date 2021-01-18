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Генпрокуратура объявила Павла Латушко в международный розыск
Источник материала: Партизан
Генпрокуратура объявила экс-директора и дипломата, члена Координационного совета и главу Национального антикризисного управления (НАУ) Павла Латушко в международный розыск
Генпрокуратура сообщает, что направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов для объявления Павла Латушко в международный розыск.
О том, что именно инкриминируется политику, не сообщается
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Генпрокуратура объявила экс-директора и дипломата, члена Координационного совета и главу Национального антикризисного управления (НАУ) Павла Латушко в...
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