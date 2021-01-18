ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И в этом виноваты кукловоды? В Минске снова авария - без отопления остались детсад и 23 многоэтажки!

18.01.2021 16:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Авария на трубопроводе, подающем тепло в 23 жилых дома и детсад, произошла в Минске.



Повреждение трубопровода системы отопления произошло на улице Карвата.

Как сообщают толичные власти, на месте аварии работают специалисты.

"Данный участок обслуживает "Минсккоммунтеплосеть". По этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад", - сообщил замглавы администрации Партизанского района столицы Владимир Лебедь.

Специалисты предприятия и спецтехника работают над устранением повреждений. Для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после ремонта трубопровода в ЖЭУ сформированы аварийные бригады.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария на трубопроводе, подающем тепло в 23 жилых дома и детсад, произошла в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Навальный: «Как будто уголовно-процессуальный кодекс демонстративно разорвали и выкинули на помойку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by