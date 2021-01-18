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«Белорусы - река, которая пытается преодолеть и разрушить плотину, мешающую ее течению»
Источник материала: Хартия'97
«Белорусы - река, которая пытается преодолеть и разрушить плотину, мешающую ее течению»
Ресурс режима почти исчерпан.
Читатель телеграм-канала
- Вспоминая август месяц, перед глазами стоит картина людской реки, такой же нескончаемой как наш Днепр или Неман. Наши беларусские реки спокойные, как в общем-то и люди.
Но вот на пути начали строить плотину, и река приостановила свое естественное течение. В природе, когда русло перегораживают плотиной, начинается подъем воды, и тут как говорится идёт борьба, кто кого победит. Природа или строители.
В нашем случае ресурс строителей, как и материал, очень ограничен, и сейчас почти исчерпан.
А вода всё прибывает! Тут сейчас все зависит от того, какой напор создаст река, насколько сильны ее притоки. И тут два варианта или плотина даст трещину и все смоет, или вода поднимется на столько, что преодолеет плотину, и уже неважно будет, из чего она была выстроена, так как она будет под водой!
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Ресурс режима почти исчерпан.
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