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«Белорусы - река, которая пытается преодолеть и разрушить плотину, мешающую ее течению»

18.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Белорусы - река, которая пытается преодолеть и разрушить плотину, мешающую ее течению»

  • 18.01.2021, 16:26
«Белорусы - река, которая пытается преодолеть и разрушить плотину, мешающую ее течению»
Фото: Владимир Цвирко

Ресурс режима почти исчерпан.

Читатель телеграм-канала «Баста» сравнил белорусов с рекой, которая пытается преодолеть и разрушить плотину, мешающую её течению:

- Вспоминая август месяц, перед глазами стоит картина людской реки, такой же нескончаемой как наш Днепр или Неман. Наши беларусские реки спокойные, как в общем-то и люди.

Но вот на пути начали строить плотину, и река приостановила свое естественное течение. В природе, когда русло перегораживают плотиной, начинается подъем воды, и тут как говорится идёт борьба, кто кого победит. Природа или строители.

В нашем случае ресурс строителей, как и материал, очень ограничен, и сейчас почти исчерпан.

А вода всё прибывает! Тут сейчас все зависит от того, какой напор создаст река, насколько сильны ее притоки. И тут два варианта или плотина даст трещину и все смоет, или вода поднимется на столько, что преодолеет плотину, и уже неважно будет, из чего она была выстроена, так как она будет под водой!

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