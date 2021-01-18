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Начальник Ленинского РУВД: «В повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу»

18.01.2021 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минчан, принимавших активное участие в наведении порядка и помощи сотрудникам милиции, наградили в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Начальник Ленинского РУВД: «В повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу»

Руководство Администрации и районного Управления внутренних дел поблагодарило неравнодушных жителей за их активную гражданскую позицию и помощь в наведении порядка на территории района. Активисты получили благодарности и памятные подарки. 

Особенно отмечена Ольга Забела, которая способствовала выявлению и задержанию лица, совершившего преступление.  

Начальник Ленинского РУВД: «В повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу»

Виталий Капилевич, начальник Ленинского РУВД:
Мне отрадно, что в нашем обществе люди оказывают активную помощь как органам внутренних дел, так и в целом системе госуправления – ЖКХ, Администрации района. Их становится на сегодня все больше и больше, в повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу.  

Небезразличные к состоянию правопорядка в родном городе намерены продолжить выявлять правонарушения и оказывать помощь сотрудникам милиции.  

Люди в материале: Виталий Капилевич, Ольга Забела

 
 
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Новости Беларуси. Минчан, принимавших активное участие в наведении порядка и помощи сотрудникам милиции, наградили в Ленинском районе, сообщили в программе...
 
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