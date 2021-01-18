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Начальник Ленинского РУВД: «В повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минчан, принимавших активное участие в наведении порядка и помощи сотрудникам милиции, наградили в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Руководство Администрации и районного Управления внутренних дел поблагодарило неравнодушных жителей за их активную гражданскую позицию и помощь в наведении порядка на территории района. Активисты получили благодарности и памятные подарки.
Особенно отмечена Ольга Забела, которая способствовала выявлению и задержанию лица, совершившего преступление.
Виталий Капилевич, начальник Ленинского РУВД:
Небезразличные к состоянию правопорядка в родном городе намерены продолжить выявлять правонарушения и оказывать помощь сотрудникам милиции.
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Начальник Ленинского РУВД: «В повседневной служебной деятельности получаем достаточно много благодарностей за нашу работу»
Новости Беларуси. Минчан, принимавших активное участие в наведении порядка и помощи сотрудникам милиции, наградили в Ленинском районе, сообщили в программе...
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