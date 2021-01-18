Раскрыты характеристики нового потенциального хита Samsung - Galaxy A52

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу потенциального «народного» смартфона Galaxy A52. Издание Gizmochina со ссылкой на информацию от китайского регулятора TENAA опубликовало некоторые характеристики устройства.





Ресурс говорит — в продажу выйдет две версии смартфона, с поддержкой работы в 5G-сетях и только с LTE-модулем. В зависимости от этого, эти две модификации будут базироваться на разных процессорах — 5G-вариант оснастят SoC Qualcomm Snapdragon 750G, LTE-версию — Snapdragon 720G. Последний чип используется, например, в Xiaomi Redmi Note 9 Pro.





В остальном LTE и 5G-версии окажутся схожи. Так, они получает AMOLED-экран на 6,5 дюйма, в центре которого расположится фронтальная камера в вырезе формы буквы «О». В панели окажется сканер отпечатков пальцев. Основная камера — из четырех модулей, разрешение основного составит 64 Мп. Операционная система — Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.0 (или даже 3.1).

Называются даже габариты грядущей новинки — 159,9 × 75,1 × 8,4 мм. Ожидается, что версия Galaxy A52 5G будет предлагаться по цене 500 долларов.