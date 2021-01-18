На украинском телевидении говорят про российских ФСБ-шников на наших границах. В чем дело?

Источник материала: Tut.by

Украинский телеканал ТСН показал «секретное письмо» якобы от начальника белорусского Погранкомитета к российскому коллеге. Согласно этой бумаге, Беларусь просит о создании на своих границах совместных разведывательных пунктов пограничников РБ и РФ для выполнения общих задач. 42.TUT.BY пробует разобраться, в чем тут дело.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Откуда мы знаем об этом документе?

Вечером 17 сентября на известном телеканале ТСН вышел сюжет «Удар с фланга: Беларусь зовет российских военных на границу с Украиной». В сюжете говорится, что украинским спецслужбам удалось достать «секретный документ» — письмо председателя Госпогранкомитета Беларуси своему российскому коллеге Владимиру Кулешову.



Источник: Andriy Tsaplienko / Telegram

В показанном в сюжете письме говорится, что якобы на Беларусь возрастает международное давление, в том числе как на союзника России — а в Восточной Европе все увеличивается военное присутствие США и стран НАТО. При этом на пограничных с Беларусью территориях осуществляется «поступательная милитаризация».

Поэтому авторы предлагают создать совместные автоматизированные разведывательные посты, контролировать которые могут в удаленном режиме и белорусская и российская сторона. При этом прямо говорится о задействовании от российской стороны специалистов Группы пограничного сотрудничества. Юридически это предлагается обосновать с помощью внесения изменения в «Протокол между Госпогранкомитетом и ФСБ России о взаимодействии в области радиоразведки от 6 апреля 2012 года».

Автор сюжета, известный украинский военкор Андрей Цаплиенко, в своем телеграм-канале указывает : «Наша граница с Россией становится фактически на 1084 километра длиннее… На общую с нами границу планируют привести приграничные подразделения российского ФСБ… Объекты в письме называются „общими постами радиоэлектронной и технической разведки. На них будет российская разведывательная техника и российский персонал в погонах. Что это, утрата суверенитета? Или игра белорусов в поддавки с Путиным?“».

В сюжете появляется также белорусский военный эксперт Александр Алесин, который говорит следующее: «Россия давно просит, чтобы на нашей границе появились российские пограничники. Если сейчас Россия пришлет своих людей на границу и будет контролировать силовой блок и армию, то это будет новое знамя, которое объединит оппозицию».

Что это может значить на практике?

За комментарием мы обратились в пресс-службу Государственного пограничного комитета. Там нам ответили следующее:

— Что касается подлинности документа, говорить что-то определенное пока рано, он вполне может быть подделкой. А если обратиться к содержанию, то непонятно почему разволновалась именно украинская сторона. В бумаге ни слова нет об Украине или белорусско-украинской границе, а все мероприятия, направленные на укрепление границы Союзного государства, в первую очередь всегда имели в виду западные рубежи, границы со странами НАТО.

В тексте действительно ни разу не упомянута Украина, однако нельзя не отметить, что автор документа вообще не выделяет никакие конкретные участки границы — так что речь может идти о всей ее протяженности. Или, исходя из обычной логики, почти всей — вряд ли имеет смысл тратить деньги на совместные российско-белорусские автоматизированные посты на границе Беларуси и России.

Упомянутый в документе протокол от 6 апреля 2012 года действительно существует , он был подписан в Гродно в рамках 38-го заседания коллегии Пограничного комитета Союзного государства. Правда, речь тогда шла не о радиоразведке, а о взаимодействии в области обмена информацией об обстановке на внешней границе Союзного государства.

Прокомментировать опубликованный ТСН документ мы попросили также военного аналитика Егора Лебедка.

— Действительно, в первую очередь речь может идти о северных и западных границах Беларуси. Ранее у нас с Россией был договор о совместной защите границ с Латвией, Литвой и Польшей, где предусматривались в том числе и совместные мероприятия. Однако в прошлом году соглашение денонсировали. В целом охрана рубежей общими силами белорусов и россиян предусмотрена, так что ничего сверхъестественного здесь нет.

Неясен статус разведпунктов: что за техника и какие российские контингенты подразумеваются (или не подразумеваются, раз контроль над пунктами осуществляется в удаленном режиме). Смущает также вообще то, что вопросами радиотехнической разведки занимается Погранкомитет — это дело больше военных, пограничники обычно подобное оборудование используют мало, максимум на уровне пеленгаторов сотовой связи. Для такого оборудования никаких совместных постов не нужно. А вот более совершенные приборы вполне могут собирать и информацию о приграничных военных формированиях Украины.

Ключевой же вопрос, разумеется, в подлинности письма. Без нее это может выглядеть как обычный вброс.