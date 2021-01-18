Что происходит с организмом, когда человек ест имбирь? Рассказывает нутрициолог

Источник материала: ОНТ

Имбирь считается хорошим продуктом, который может помочь в укреплении иммунитета. Как именно стоит употреблять имбирь, рассказала радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.

Специалист сообщила, что имбирь содержит много полезных микроэлементов и витаминов. Этот продукт – мощный природный антиоксидант, обладающий противовоспалительными свойствами, он ускоряет обменные процессы и помогает поддерживать иммунитет.

По словам нутрициолога, есть имбирь можно в любом виде. Она отметила, что дольше всего он сохраняет свои свойства в сухом виде.

Корень имбиря можно перетирать, смешивать с медом, добавлять в чай и напитки, делать с ним настойки. Его можно использовать в качестве приправы и добавки в суп и даже замариновать.

Диетолог считает, что невозможно добиться передозировки, употребляя имбирь, и все же предостерегла тех, кто склонен им увлекаться. Она считает, что лучше всего есть продукт не более 80‒100 граммов за раз.

Фото pixabay

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