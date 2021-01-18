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Мужчины пережили удар молнии и попали на видео

18.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчины пережили удар молнии и попали на видео

В штате Минас-Жерайс (Бразилия) двое местных жителей сняли на видео, как в них ударила молния. На случай обращает внимание Daily Mail.

Клаудио Арауджо Резенде и его друг Жозе Омар де Оливейра снимали видео, вдохновленные красотой природы. Как позже вспоминал Оливейра, их впечатлило, как красиво выглядят их родные места во время начинающегося дождя, когда ярко светит солнце.

В этот момент в бразильцев ударила молния. На ролике слышно, как громко они закричали.

Де Оливейра уверен, что молнию привлек его мобильный телефон. Бразильцы посчитали, что им сильно повезло отделаться легким испугом.

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В штате Минас-Жерайс (Бразилия) двое местных жителей сняли на видео, как в них ударила молния. На случай обращает внимание Daily Mail. Клаудио Арауджо Резенде и его друг...
 
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