Генпрокуратура Беларуси предоставила документы в Интерпол для объявления в международный розыск Павла Латушко

Источник материала: ОНТ

В Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси направлены документы, необходимые для объявления в международный розыск Павла Павловича Латушко. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса.

Фото: БЕЛТА





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