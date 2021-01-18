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Генпрокуратура Беларуси предоставила документы в Интерпол для объявления в международный розыск Павла Латушко
Источник материала: ОНТ
В Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси направлены документы, необходимые для объявления в международный розыск Павла Павловича Латушко. Об этом
Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса.
Фото: БЕЛТА
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Генпрокуратура Беларуси предоставила документы в Интерпол для объявления в международный розыск Павла Латушко
В Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси направлены документы, необходимые для объявления в международный розыск Павла Павловича Латушко. Об этом...
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