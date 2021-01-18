Лавина сошла на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии. Под завалами могут находиться до 12 человек

Источник материала: ОНТ

В Карачаево-Черкесской Республике, в поселке Домбай, сошла снежная лавина на горнолыжную трассу. Под снежными завалами могут находиться от 4 до 12 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Лавина сошла на высоте 2700 метров на горе Мусса-Ачитара. По информации спецслужб, под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного оборудования и кафе. В поселок стягиваются силы МЧС и волонтеры. Ведется активная работа по поиску людей.

Фото: ТАСС

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