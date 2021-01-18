Мать и двое детей отравились угарным газом в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Женщина с двумя дочерьми отравились угарным газом в Минске. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС вечером 17 января. Неработающая женщина 1991 года рождения с двумя дочерьми 2017 и 2016 годов рождения были госпитализированы с отправлением угарным газом.

Инцидент произошел в одной из квартир двухэтажного жилого дома на Мозырском проезде. По предварительной версии, причиной отравления стало нарушение вентиляции при использовании газового водонагревателя.

Фото: БЕЛТА

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