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Мать и двое детей отравились угарным газом в Минске

18.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мать и двое детей отравились угарным газом в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Женщина с двумя дочерьми отравились угарным газом в Минске. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС вечером 17 января. Неработающая женщина 1991 года рождения с двумя дочерьми 2017 и 2016 годов рождения были госпитализированы с отправлением угарным газом.

Инцидент произошел в одной из квартир двухэтажного жилого дома на Мозырском проезде. По предварительной версии, причиной отравления стало нарушение вентиляции при использовании газового водонагревателя.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Женщина с двумя дочерьми отравились угарным газом в Минске. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сообщение о происшествии поступило в МЧС...
 
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