Куда сходить на неделе с 18 по 24 января?

Источник материала: ОНТ

Выходные выдались по-настоящему морозными, и холодная погода будет удерживаться еще до середины недели. Но ведь это не повод сидеть дома! Рассказываем, куда можно сходить на этой неделе.

Кино

1. 22 января в рамках проекта Cinemascope в Музее-мастерской З.И. Азгура продолжится показ культовых фильмов мирового кинематографа.

В эту пятницу на экране фильм Хироси Тэсигахара «Женщина в песках» (1964). Начало в 19:00. А после самого показа можно задержаться и обменяться впечатлениями с другими зрителями.

Показ проходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Гостям предлагается посмотреть фильм с использованием беспроводных наушников, которые выдаются на входе при предъявлении билета и после киносеанса сеанса подлежат возврату.





16+

Где: Музей-мастерская З.И. Азгура (ул. Азгура, 8)

Когда: 22 января, 19:00

Подробности: https://www.facebook.com/events/465986334793327/

Стоимость билетов: 7 рублей

2. С 20 по 31 января пройдет «Фестиваль европейского кино», где на экранах покажут отличные игровые и документальные фильмы, которые на протяжении прошлого года покоряли фестивальные площадки всего мира и вызывали обсуждения и восторженные отзывы. «Фестиваль европейского кино» пройдет в кинотеатрах «Центральный», «Пионер», Falcon Club Бутик кино и Silver Screen в ТРЦ Galileo.

Представлены будут 41 картина из Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Чехии, Италии, Скандинавии, стран Балтии Юго-Восточной и Восточной Европы.

В программе игрового кино – социальные драмы, любовные приключения, фантазии и основанные на реальных событиях истории. Они расширят наше представление о мире и помогут понять самих себя. Показы игрового кино пройдут в кинотеатрах «Центральный» и Falcon Club Бутик кино. Важные и трепетные фильмы для всей семьи, которые помогут лучше узнать друг друга, покажут в кинотеатре «Пионер».

В документальной программе – актуальные проблемы и размышления о вечном, гении и провокаторы, мудрые старики и дерзкие юноши, Кубрик, Тарковский и наши современники. В подборке документального кино представлены и редкости в виде документальных комедий и даже док-анимации, а еще лучшие фильмы студентов киношкол Германии, Италии, Хорватии, Словакии – их смотрите в кинотеатрах «Центральный» и Silver Screen в ТРЦ Galileo.

Программа показов игрового кино на текущую неделю: 20 и 23 января на экранах фильм «Соперник», 22 января – «Заглавными буквами», 23 января – «Шестнадцатая весна», 24 января – «Райский лагерь» и «Несчастье быть рожденным».

Документальное кино выйдет на экраны: 21 января – «Земля голубая, словно апельсин», 22 января – «Моя любимая война», 23 января – «Кубрик о Кубрике» и «Андрей Тарковский. Кино как молитва», 24 января – «Летняя война» и «В погоне за Бэнкси».

Семейное кино покажут 23 января – «Джеки и Опьен» и «Летние озорники», 24 января – «Фритци», «Стая» и «Сестры».





18+

Где: кинотеатры «Центральный», «Пионер», Falcon Club Бутик кино и Silver Screen в ТРЦ Galileo

Когда: с 20 января

Подробности: https://artcorporation.by/fec

Стоимость билетов: от 7 рублей

Концерты

20 января бар «Граффити» зовет согреться джазом, который много лет подряд по средам радует преданных слушателей с лучшими джазменами страны.

18+

Где: бар «Граффити» (пер. Калинина, 16)

Когда: 20 января, 19:00

Подробности: https://vk.com/graffiti_by

Стоимость билетов: предварительно 10 рублей танцпол, 15 рублей столик; в день концерта 15 рублей танцпол, 20 рублей столик.

Спектакли

18 января в 19.00 Студенческий драматический театр БГУ «На балконе» приглашает на спектакль «Баладына» – драма, написанная в 1834 году, возникшая в изгнании во время дискуссий о причинах недавнего поражения ноябрьского восстания и споров об общей истории и дальнейшей судьбе народа. Поэт соединил в своем творчестве реализм и фантастику, сделав акцент на анализе характеров и действий персонажей. История двух сестер – Баладин и Алины, рассказанная на фоне сказочных событий, стала очень популярной. Она оказала большое влияние на национальную культуру, а зрелищные театральные постановки вдохновляли и пленили целые поколения.





18+

Где: Арт-пространство БГУ (ул. Октябрьская, 10)

Когда: 18 января, 19:00

Подробности: https://vk.com/nabalkonebsu

Стоимость билетов: 10,5 рублей

Выставки

1. До 24 января в Национальном центре современных искусств проходит выставка ко Дню рождения Владимира Мулявина «Край ты мой любiмы».

На экспозиции из фондовой коллекции Национального центра представлены работы, которые, на взгляд куратора выставки, соответствуют тематике песен легендарного белорусского коллектива «Песняры» и его вокалиста и духовного лидера Владимира Мулявина.

Выставка рассказывает об идеальных отношениях человека с миром и неописуемой красоте белорусской природы. Это ностальгия по прошлому – дань уважения белорусскому певцу.





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Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь (Ул. Некрасова, 3)

Когда: до 24 января, 12:00-20:00 (выходные понедельник, вторник)

Подробности: http://ncsm.by/calendar/vystaka-kraj-ty-moj-lyubmy

Стоимость билетов: 5 рублей





2. До 7 февраля в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь продлится ежегодный выставочный проект «Новый год. Антология праздника» – необычная выставка обо всем, что считается нормальным для Нового года. В экспозиции архивные фотофакты и свидетельства размещены рядом с проектами современных белорусских художников.

Праздник обязательно предполагает личное присутствие и участие. Часто это связано с возвращением домой и воссоединением с близкими. Значительное количество фотографий из семейного архива было собрано для выставки через открытую коллекцию: посетители могут проследить и сравнить, как проводилось празднование Нового года во второй половине прошлого века.

Выставка будет интересна и детям, которые узнают, например, что включает в себя обряд колядок и почему он так важен для белорусов, а также смогут порисовать прямо в выставочном зале среди произведений искусства.





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Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь (ул. Некрасова, 3)

Когда: до 7 февраля, 12:00-20:00 (выходные понедельник, вторник)

Подробности: https://www.facebook.com/events/1276441736043894/

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, льготный – 2 рубля.

3. В филиале Национального исторического музея Республики Беларусь «Дом-музей I съезда РСДРП» до 31 января будет проходить выставка елочных игрушек «В гостях у сказки». Сказочная коллекция елочных игрушек 1940–1980-х гг. поможет вам окунуться в атмосферу радости, предвкушения чуда и легкой ностальгии по детству, которой были пропитаны белорусские дома прошлого века.

В экспозиции представлено более 700 елочных украшений из личной коллекции бобруйчанки Галины Жук.

Обратите внимание! Дети дошкольного возраста посещают выставку только в сопровождении взрослых.





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Где: Дом-музей I съезда РСДРП (пр-т Независимости, 31а)

Когда: до 31 января, 11:00-19:00.

Стоимость билетов: взрослым – 3,5 рубля, студентам – 3 рубля, школьникам – 2 рубля.

Помните! В Минске действует обязательный масочный режим!

Берегите себя и будьте здоровы!

Фото: kinopoisk.ru, belta.by, graffiti.by, pinterest.com, ncsm.by

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