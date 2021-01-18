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В микрорайоне Степянка в Минске произошло ЧП: горячая вода залила улицу
Источник материала: ОНТ
В столице проезжую часть по ул. Карвата залило горячей водой, образовалось много пара. В УП «Минсккоммунтеплосеть» сообщили, что с проблемой работают, передает БЕЛТА.
Жильцы домов по улицам Карвата, Связистов и Высокая сообщают, что батареи в квартирах остывают и температура воздуха в жилище падает.
В Telegram-канале «Минск. Официально» сообщили, что поврежден трубопровод системы отопления. Коммунальщики работают над проблемой и стараются сделать все как можно быстрее.
По последним данным, авария в Степянке локализована. Подача тепла восстановлена в детском саду.
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В столице проезжую часть по ул. Карвата залило горячей водой, образовалось много пара. В УП «Минсккоммунтеплосеть» сообщили, что с проблемой работают, передает...
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