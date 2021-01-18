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В микрорайоне Степянка в Минске произошло ЧП: горячая вода залила улицу

18.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В микрорайоне Степянка в Минске произошло ЧП: горячая вода залила улицу

В столице проезжую часть по ул. Карвата залило горячей водой, образовалось много пара. В УП «Минсккоммунтеплосеть» сообщили, что с проблемой работают, передает БЕЛТА.

Жильцы домов по улицам Карвата, Связистов и Высокая сообщают, что батареи в квартирах остывают и температура воздуха в жилище падает.

В Telegram-канале «Минск. Официально» сообщили, что поврежден трубопровод системы отопления. Коммунальщики работают над проблемой и стараются сделать все как можно быстрее. 

По последним данным, авария в Степянке локализована. Подача тепла восстановлена в детском саду.

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района: «Также тепло уже восстанавливается в 18 домах жилого района. Без отопления по улице Карвата пока остаются 5 домов: № 11,15,17,19,21. Задействовано необходимое количество техники и персонала для оперативного устранения проблем».

Фото: Минск-Новости

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Теги: Минск
 
 
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В столице проезжую часть по ул. Карвата залило горячей водой, образовалось много пара. В УП «Минсккоммунтеплосеть» сообщили, что с проблемой работают, передает...
 
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