Датчане и испанцы одержали победы на чемпионате мира по гандболу

Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по гандболу прошли матчи в других предварительных группах.

Действующие чемпионы мира, сборная Дании, разгромили команду Конго со счётом 39:19 и лидируют в группе «Д». В квартете «А» уверенную победу одержали венгерские гандболисты над соперниками из Уругвая – 44:18. А сборная Испании в упорном поединке с минимальным перевесом обыграла команду Польши – 27:26. Первые матчи основного раунда турнира стартуют в среду.

ФОТО: newsday.by

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