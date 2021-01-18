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Датчане и испанцы одержали победы на чемпионате мира по гандболу

18.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Датчане и испанцы одержали победы на чемпионате мира по гандболу

На чемпионате мира по гандболу прошли матчи в других предварительных группах.

Действующие чемпионы мира, сборная Дании, разгромили команду Конго со счётом 39:19 и лидируют в группе «Д». В квартете «А» уверенную победу одержали венгерские гандболисты над соперниками из Уругвая – 44:18. А сборная Испании в упорном поединке с минимальным перевесом обыграла команду Польши – 27:26. Первые матчи основного раунда турнира стартуют в среду.

ФОТО: newsday.by

 

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На чемпионате мира по гандболу прошли матчи в других предварительных группах. Действующие чемпионы мира, сборная Дании, разгромили команду Конго со счётом 39:19 и...
 
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