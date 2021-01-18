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Датчане и испанцы одержали победы на чемпионате мира по гандболу
Источник материала: ОНТ
На чемпионате мира по гандболу прошли матчи в других предварительных группах.
Действующие чемпионы мира, сборная Дании, разгромили команду Конго со счётом 39:19 и лидируют в группе «Д». В квартете «А» уверенную победу одержали венгерские гандболисты над соперниками из Уругвая – 44:18. А сборная Испании в упорном поединке с минимальным перевесом обыграла команду Польши – 27:26. Первые матчи основного раунда турнира стартуют в среду.
ФОТО: newsday.by
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На чемпионате мира по гандболу прошли матчи в других предварительных группах. Действующие чемпионы мира, сборная Дании, разгромили команду Конго со счётом 39:19 и...
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