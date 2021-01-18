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В Генпрокуратуру передали дело в отношении менеджеров «Белгазпромбанка»

18.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Генпрокуратуру передали дело в отношении менеджеров «Белгазпромбанка»

Важный процессуальный этап в нашумевшем деле по обвинению бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Сегодня следственным управлением КГБ, которое вело предварительное расследование, уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщили в ведомстве. 

До этого все обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами – изучать начали в ноябре прошлого года. Из опубликованного КГБ пресс-релиза известно, что ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным законом статьям и о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, не заявил. Прежней оставлена и мера пресечения. 7 фигурантов дела, в том числе Бабарико, остаются под стражей, один – под домашним арестом. Ранее фигуранты, а их обвиняют в получении взяток организованной группой в особо крупном размере, «отмывании» денег, полученных преступным путём, вину свою признали полностью. За исключением Бабарико, который, как считает следствие, являлся организатором преступной деятельности. 

Фото: БЕЛТА

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Важный процессуальный этап в нашумевшем деле по обвинению бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Сегодня следственным управлением КГБ, которое вело...
 
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