Что делать, если все завалено снегом, а по делам идти надо? В Краснодаре нашли решение (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Жительница заснеженного Краснодара решила совместить приятное с полезным. Соответствующий ролик появился в Instagram и позабавил многих интернет-пользователей.

Недавно Краснодар накрыл сильный снегопад, который привел к настоящему транспортному коллапсу – многие улицы города оказались безнадежно засыпаны снегом. Из дворов невозможно выехать.

Когда пришло время отправиться по своим делам, одна из местных жительниц оригинально подошла к проблеме. Достав сноуборд и пристегнув двух своих хаски к поводкам, она сделала своеобразную упряжку и поехала по делам. Собаки, судя по всему, не только не устали, но и рады дополнительной прогулке. Заснявший видео очевидец выложил в Сети кадры, которые многих порадовали – а может, и вдохновили.

Фото: pixabay

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